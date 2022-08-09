***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiAkasya AVM 316 nolu Bağımsız BölümSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi'nde kain Akasya AVM Giriş Katı - 1203/1921318 arsa paylıSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/06/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli71.847.600 TL + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)4.15Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)8.93Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0.89Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)1.03Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0.03İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)17.27Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih08.08.2022Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış tutarı finansal borç ödemesinde kullanılmıştır. Kredi borçlarının azaltılmasına yönelik fayda sağlamıştır.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı38.127.600 TL karVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiSatış karı finansal borç ödemesinde kullanılmıştır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı Tarafİlişkili olmayan üçüncü tarafKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi16/06/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazar YaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası15.06.2022 - AKSGY-2205161Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıREEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar33.720.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız,Şirketimize ait Akasya AVM'nin Batı Blok Zemin Katında yer alan kat mülkiyeti tapusuna bağlı "Dükkan" niteliğindeki 61 m2 kullanım alanlı (316) no.lu bağımsız bölüm, alıcı ile şirketimiz arasında akdedilen Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi uyarınca 71.847.600,00-TL + KDV (%18) bedelle satılmış ve KDV dahil satış ve devir bedeli işlemin tamamlanma tarihinde nakden ve defaten tahsil edilmiştir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053349BIST