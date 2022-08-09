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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

09.08.2022 09:44
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı


***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Akasya AVM 316 nolu Bağımsız Bölüm
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi'nde kain Akasya AVM Giriş Katı - 1203/1921318 arsa paylı
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/06/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
71.847.600 TL + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
4.15
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
8.93
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0.89
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
1.03
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0.03
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
17.27
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
08.08.2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Satış tutarı finansal borç ödemesinde kullanılmıştır. Kredi borçlarının azaltılmasına yönelik fayda sağlamıştır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
38.127.600 TL kar
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Satış karı finansal borç ödemesinde kullanılmıştır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
İlişkili olmayan üçüncü taraf
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/06/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
15.06.2022 - AKSGY-2205161
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
33.720.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız,
Şirketimize ait Akasya AVM'nin Batı Blok Zemin Katında yer alan kat mülkiyeti tapusuna bağlı "Dükkan" niteliğindeki 61 m2 kullanım alanlı (316) no.lu bağımsız bölüm, alıcı ile şirketimiz arasında akdedilen Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi uyarınca 71.847.600,00-TL + KDV (%18) bedelle satılmış ve KDV dahil satış ve devir bedeli işlemin tamamlanma tarihinde nakden ve defaten tahsil edilmiştir. 
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053349


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Çeyrek 1.691 1.710 0,00  
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Gümüş Gr. 11,93 11,94 0,11  
B. Petrol 95,61 95,61 -0,70  
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