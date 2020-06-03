***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
03.06.2020 17:10
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
29.06.2016
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
01.09.2016
Davanın Konusu
2015 yılına ait Olağan Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali
Karşı Taraf(lar)
Ömer Dinçkök
Davanın Tutarı
Yoktur
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2016/739 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Davaya ilişin olarak, Mahkeme'nin Şirketimiz lehine ret kararına karşı davacı tarafça yapılan istinaf başvurusu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi'nce incelenerek, temyiz yolu açık olmak üzere esastan reddine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848807
BIST
17:55109.070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 973,18
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
17:556,7370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0318
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
17:557,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0607
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
17:55366,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -5,41
|Açılış
|: 366,72
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,36
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|74.060.008
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.932.793
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|11.410.746
|% 9,96
|
|INTEM
|10,82
|19.494.754
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.590.057
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.756.186
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|GLBMD
|4,80
|5.287.883
|% -7,87
|
|GARAN
|8,20
|1.480.369.646
|% 1,74
|
|ASELS
|31,88
|936.422.029
|% -2,27
|
|EKGYO
|1,66
|648.601.088
|% -2,92
|
|THYAO
|12,55
|640.606.362
|% -0,48
|
|AEFES
|19,73
|549.366.680
|% 6,53
|
|EKGYO
|1,66
|648.601.088
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|387.451.867
|% 4,52
|
|GARAN
|8,20
|1.480.369.646
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,44
|304.093.458
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,28
|144.039.784
|% 9,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4440
|8,4863
|% 0,74
|
|Frank
|6,9711
|7,0131
|% 0,58
|
|Riyal
|1,7882
|1,7972
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|-33,87
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-4,76
|
|Cumhuriyet
|2.387
|2.418
|-38,20
|
|Tam
|2.457
|2.488
|-31,50
|
|Yarım
|1.199
|1.214
|-19,20
|
|Çeyrek
|600
|607
|-9,60
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,10
|
|B. Petrol
|39,14
|39,14
|-0,43
|