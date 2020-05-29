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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.05.2020 17:19
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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           30.04.2020 tarihli KAP açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezlerimiz 1 Haziran itibari ile tekrar faaliyetlerine başlayacaktır. Öncelikle kısa bir dönem için 12:00-20:00 saatleri arasında hizmet verecek olan AVM'lerimiz normalleşme süreci ile birlikte 10:00-22:00 saatlerine tekrar geçmeyi planlamaktadır.
Yeni döneme ‘sıfır risk' prensibiyle hazırlanan Akasya ve Akbatı, hizmet alt yapılarını Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi ve ‘İş Güvenliği Uzmanları'nın planları doğrultusunda tüm teknolojik imkanları seferber ederek yeniden düzenlemiş, yeni dönem gereği faaliyetlerin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için uyulması gereken bir dizi önlemler  belirlemiştir.
Bu önlemler kapsamında yürüyen merdivenlerin el bantları için UV ışıkları ile sterilize eden cihazlar kullanılacak,  asansörler ayak pedalları ile kontrol edilecektir.Alışveriş Merkezlerimiz 100% temiz hava ile beslenecek olup, ayrıca havalandırma santrallerine takılmak üzere UV ile havadaki tüm virus ve bakterileri öldüren cihazlar sipariş verilmiştir. Akbatı ve Akasya'nın mobil aplikasyonlarına eklenen yeni özellik ile misafirler her iki AVM'deki hava kalitesini güncel olarak takip edebileceklerdir. Ayrıca AVM içindeki kişi sayısı giriş kapılarında bulunan ekranlardan anlık olarak takip edebilerek ‘Her 10 metrekareye bir kişi' kuralı gözetilerek ziyaretçi sayısı kontrol altında tutulacak, kapasite aşımı durumunda girişler durdurulacaktır.
Saygılarımızla,
    
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847721


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FENER 11,83 202.386.041 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.539.883 % 9,93  
GSDDE 3,88 30.142.650 % 9,92  
TSGYO 3,11 21.326.433 % 9,89  
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Frank 7,0777 7,1203 % 0,58  
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Altın Gr. 380 380 3,97  
Cumhuriyet 2.467 2.498 24,40  
Tam 2.540 2.567 17,50  
Yarım 1.239 1.253 12,30  
Çeyrek 620 627 6,10  
Gümüş.Ons 17,75 17,78 0,40  
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