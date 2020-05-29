***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.04.2020 tarihli KAP açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezlerimiz 1 Haziran itibari ile tekrar faaliyetlerine başlayacaktır. Öncelikle kısa bir dönem için 12:00-20:00 saatleri arasında hizmet verecek olan AVM'lerimiz normalleşme süreci ile birlikte 10:00-22:00 saatlerine tekrar geçmeyi planlamaktadır.Yeni döneme ‘sıfır risk' prensibiyle hazırlanan Akasya ve Akbatı, hizmet alt yapılarını Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi ve ‘İş Güvenliği Uzmanları'nın planları doğrultusunda tüm teknolojik imkanları seferber ederek yeniden düzenlemiş, yeni dönem gereği faaliyetlerin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için uyulması gereken bir dizi önlemler belirlemiştir.Bu önlemler kapsamında yürüyen merdivenlerin el bantları için UV ışıkları ile sterilize eden cihazlar kullanılacak, asansörler ayak pedalları ile kontrol edilecektir.Alışveriş Merkezlerimiz 100% temiz hava ile beslenecek olup, ayrıca havalandırma santrallerine takılmak üzere UV ile havadaki tüm virus ve bakterileri öldüren cihazlar sipariş verilmiştir. Akbatı ve Akasya'nın mobil aplikasyonlarına eklenen yeni özellik ile misafirler her iki AVM'deki hava kalitesini güncel olarak takip edebileceklerdir. Ayrıca AVM içindeki kişi sayısı giriş kapılarında bulunan ekranlardan anlık olarak takip edebilerek ‘Her 10 metrekareye bir kişi' kuralı gözetilerek ziyaretçi sayısı kontrol altında tutulacak, kapasite aşımı durumunda girişler durdurulacaktır.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847721BIST