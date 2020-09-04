***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.09.2020 14:07
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerimizdeki kiracılarımıza, Eylül ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873292
BIST
15:491.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 11,24
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.088
En Düşük
1.073
15:497,4556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,4620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
15:498,8130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
15:49463,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,87
|Açılış
|: 463,13
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:49
|PKENT
|1.368,80
|16.127.342
|% 10,00
|
|SAYAS
|5,72
|19.961.736
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.650.867
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|103.290.377
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.684.027
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,55
|124.519.381
|% -7,65
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|ADEL
|18,11
|88.701.420
|% -6,46
|
|SISE
|6,31
|1.909.407.486
|% 4,13
|
|FENER
|35,52
|686.096.522
|% 4,10
|
|ASELS
|16,94
|603.364.689
|% 0,24
|
|GSRAY
|3,55
|575.742.252
|% -2,74
|
|GARAN
|6,82
|443.248.830
|% 0,89
|
|SISE
|6,31
|1.909.407.486
|% 4,13
|
|GSRAY
|3,55
|575.742.252
|% -2,74
|
|KRDMD
|3,01
|403.798.869
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,74
|230.477.043
|% 1,16
|
|GSDHO
|2,31
|295.703.119
|% 6,94
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4518
|7,4556
|% 0,31
|
|Euro
|8,8001
|8,8130
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,8356
|9,8849
|% -0,02
|
|Frank
|8,1301
|8,1791
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9791
|1,9890
|% 0,20
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-1,92
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,53
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|6,00
|
|Tam
|3.068
|3.145
|9,36
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|4,53
|
|Çeyrek
|744
|761
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,68
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,05
|
|B. Petrol
|44,19
|44,19
|0,12
|