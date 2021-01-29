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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.01.2021 14:22



***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca Şirketimiz portföyündeki gayrimenkullerden elde edilen kira gelirlerinin ekspertiz değeri ile karşılaştırılması kapsamında,
Akasya AVM'den 2020 yılında elde edilen kira geliri toplamı, ekspertiz raporu kapsamında beklenen gelirin altında gerçekleşmiştir.
Akbatı AVM'den 2020 yılında elde edilen kira geliri toplamı, ekspertiz raporu kapsamında beklenen gelirin altında gerçekleşmiştir.
Söz konusu gelir kaybı pandemi nedeniyle kiracılara sağlanan desteklerden kaynaklanmış olup, kalıcı bir gelir kaybını yansıtmamaktadır. Devam etmekte olan pandemi dönemi kısıtlamalarının sona ermesi ile birlikte kira gelirlerinin normal seviyesine dönmesi beklenmektedir.  
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905997


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