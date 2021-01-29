***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 14:22
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca Şirketimiz portföyündeki gayrimenkullerden elde edilen kira gelirlerinin ekspertiz değeri ile karşılaştırılması kapsamında,
Akasya AVM'den 2020 yılında elde edilen kira geliri toplamı, ekspertiz raporu kapsamında beklenen gelirin altında gerçekleşmiştir.
Akbatı AVM'den 2020 yılında elde edilen kira geliri toplamı, ekspertiz raporu kapsamında beklenen gelirin altında gerçekleşmiştir.
Söz konusu gelir kaybı pandemi nedeniyle kiracılara sağlanan desteklerden kaynaklanmış olup, kalıcı bir gelir kaybını yansıtmamaktadır. Devam etmekte olan pandemi dönemi kısıtlamalarının sona ermesi ile birlikte kira gelirlerinin normal seviyesine dönmesi beklenmektedir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905997
BIST
14:171.494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,45
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:177,3038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0304
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3003
14:178,8655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0384
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8621
14:17436,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,34
|Açılış
|: 436,78
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:17
|PKENT
|1.524,60
|21.850.974
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|505.837
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.722.179
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,48
|934.267
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|CASA
|140,00
|1.987.356
|% -5,91
|
|ISBTR
|36.500,10
|303.251
|% -5,81
|
|IHLGM
|1,44
|172.005.722
|% 3,60
|
|ESEN
|29,60
|169.023.826
|% 5,79
|
|KONTR
|58,60
|145.827.135
|% 9,94
|
|FADE
|8,34
|119.245.742
|% 9,88
|
|MPARK
|23,80
|108.454.463
|% 7,89
|
|IHLGM
|1,44
|172.005.722
|% 3,60
|
|FADE
|8,34
|119.245.742
|% 9,88
|
|TURSG
|7,34
|104.634.628
|% 0,82
|
|PEKGY
|2,34
|27.848.704
|% -0,85
|
|OYAKC
|8,39
|77.612.360
|% -0,36
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2995
|7,3038
|% -0,41
|
|Euro
|8,8616
|8,8655
|% -0,43
|
|Sterlin
|9,9870
|10,0371
|% -0,55
|
|Frank
|8,1983
|8,2477
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9443
|1,9540
|% -0,27
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|14,66
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,91
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-28,82
|
|Yarım
|1.392
|1.428
|-13,94
|
|Çeyrek
|698
|714
|-6,97
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,10
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|0,35
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 84 kaybederek (% -0.49 ) 1, 594
-
14:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, DOHOL, TRKCM
-
14:28
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, INVEO, BRMEN
-
14:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUBRF, GARAN, TRKCM
-
14:28XU100
Endeks 1, 495 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 15, 924.00 milyon TL de