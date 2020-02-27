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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.02.2020 19:30
GÜNCEL HABERLER



***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi BIST TLREF Endeksinin değişimine dayalı değişken faizli finansman bonosu İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAIGY82012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 27.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 128.000.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.05.2020 28.05.2020 29.05.2020
2 28.08.2020 27.08.2020 28.08.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.08.2020 27.08.2020 28.08.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
26/02/2020 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 182 gün vadeli 128.000.000- TL nominal değerli 3 ayda bir BIST TLREF Endeksinin değişimine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihracına ilişkin talep toplama işlemi bugün gerçekleştirilmiştir. Kıymetlerin müşteri hesaplarına virmanı 28.02.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822202


BIST



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 3,38 61.198.431 % 14,97  
KRONT 22,78 103.507.541 % 10,69  
EKIZ 1,24 413.550 % 9,73  
MEMSA 0,34 618.634 % 9,68  
OLMIP 4,63 22.197.005 % 8,18  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9372 7,9770 % 0,23  
Frank 6,3356 6,3738 % 0,96  
Riyal 1,6426 1,6508 % 0,48  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.647 10,84  
Altın Gr. 329 329 4,65  
Cumhuriyet 2.175 2.208 27,00  
Tam 2.165 2.219 29,24  
Yarım 1.046 1.073 14,14  
Çeyrek 525 537 7,08  
Gümüş.Ons 17,79 17,84 -0,07  
Gümüş Gr. 3,55 3,56 0,01  
B. Petrol 50,95 50,95 -1,86  
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