***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi BIST TLREF Endeksinin değişimine dayalı değişken faizli Finansman Bonosu İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.08.2020Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAIGY82012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 27.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 27.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 128.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.05.2020 28.05.2020 29.05.20202 28.08.2020 27.08.2020 28.08.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.08.2020 27.08.2020 28.08.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar27/02/2020 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 182 gün vadeli 128.000.000- TL nominal değerli 3 ayda bir BIST TLREF Endeksinin değişimine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihracına ilişkin talep toplamanın gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda 182 gün vadeli 128.000.000.- TL nominal değerdeki kıymetin yatırımcı hesaplarına virmanı 28.02.2020 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822807BIST