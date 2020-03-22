***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.08.2018Geri Alıma Konu Pay Miktarı 9.500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 1.064 0 2,46B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 11.810 0,003 2,47B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 5.367 0,001 2,48B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 2.145 0 2,49B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 22.059 0,005 2,5B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 7.540 0,002 2,51B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 9.843 0,002 2,52B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 14.321 0,003 2,53B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 15.837 0,004 2,54B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 16.430 0,004 2,55B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 4.561 0,001 2,56B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 11.840 0,003 2,57B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 7.705 0,002 2,58B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 9.269 0,002 2,59B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 08.08.2018 17.872 0,004 2,46B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 9.222 0,002 2,41B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 50.000 0,012 2,42B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 48.022 0,011 2,43B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 24.352 0,006 2,44B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 50.000 0,012 2,46B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 13.08.2018 5.194 0,001 2,2B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.08.2018 1.631 0 2,28B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.08.2018 3.011 0,001 2,32B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.08.2018 43.697 0,01 2,4B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.08.2018 50.000 0,012 2,41B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.08.2018 50.000 0,012 2,42B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.08.2018 50.000 0,012 2,43B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.08.2018 17.515 0,004 2,3B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.08.2018 33.144 0,008 2,37B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.08.2018 50.000 0,012 2,38B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 27.08.2018 7.467 0,002 2,33B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 27.08.2018 23.826 0,006 2,34B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 27.08.2018 11.098 0,003 2,37B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 29.08.2018 21.473 0,005 2,39B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 29.08.2018 50.000 0,012 2,4B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.09.2018 6.427 0,001 2,45B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.09.2018 25.550 0,006 2,46B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.09.2018 21.395 0,005 2,36B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.09.2018 50.000 0,012 2,37B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.09.2018 50.000 0,012 2,38B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,3B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,31B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,32B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,33B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,34B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 20.000 0,005 2,35B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 10.000 0,002 2,4B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 10.000 0,002 2,43B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 10.000 0,002 2,44B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 10.000 0,002 2,45B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 50.000 0,012 2,48B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 56.211 0,013 2,49B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 93.789 0,022 2,5Ek AçıklamalarYönetim Kurulunun 03 Ağustos 2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden 20 Mart 2020 tarihinde yapılan işlemler tabloya eklenmiştir.Şirketimiz 20 Mart 2020 tarihinde Borsa İstanbul'dan 240.000 TL nominal değerli Akiş GYO hissesi satın almıştır.Şirketimizin bahse konu geri alım programı kapsamında bugüne kadar geri almış olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 1.220.687 TL'dir. (Şirket sermayesine oranı %0,284).Geri alım programı kapsamında alınan payların 980.687 adedi 02.11.2018 tarihindeki açıklamamızda belirtildiği üzere, likidite sağlayıcılık işlemleri kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aktarılmıştır.Dolayısıyla, 20 Mart 2020 tarihi itibariyle geri alım programı çerçevesinde Şirketimizin sahip olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 240.000TL'dir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831215BIST