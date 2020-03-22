***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
22.03.2020 20:54
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.08.2018
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 9.500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 1.064 0 2,46
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 11.810 0,003 2,47
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 5.367 0,001 2,48
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 2.145 0 2,49
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 22.059 0,005 2,5
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 7.540 0,002 2,51
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 9.843 0,002 2,52
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 14.321 0,003 2,53
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 15.837 0,004 2,54
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 16.430 0,004 2,55
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 4.561 0,001 2,56
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 11.840 0,003 2,57
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 7.705 0,002 2,58
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 03.08.2018 9.269 0,002 2,59
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 08.08.2018 17.872 0,004 2,46
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 9.222 0,002 2,41
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 50.000 0,012 2,42
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 48.022 0,011 2,43
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 24.352 0,006 2,44
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 09.08.2018 50.000 0,012 2,46
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 13.08.2018 5.194 0,001 2,2
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.08.2018 1.631 0 2,28
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.08.2018 3.011 0,001 2,32
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.08.2018 43.697 0,01 2,4
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.08.2018 50.000 0,012 2,41
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.08.2018 50.000 0,012 2,42
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 15.08.2018 50.000 0,012 2,43
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.08.2018 17.515 0,004 2,3
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.08.2018 33.144 0,008 2,37
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.08.2018 50.000 0,012 2,38
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 27.08.2018 7.467 0,002 2,33
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 27.08.2018 23.826 0,006 2,34
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 27.08.2018 11.098 0,003 2,37
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 29.08.2018 21.473 0,005 2,39
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 29.08.2018 50.000 0,012 2,4
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.09.2018 6.427 0,001 2,45
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 12.09.2018 25.550 0,006 2,46
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.09.2018 21.395 0,005 2,36
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.09.2018 50.000 0,012 2,37
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 14.09.2018 50.000 0,012 2,38
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,3
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,31
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,32
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,33
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 10.000 0,002 2,34
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 17.09.2018 20.000 0,005 2,35
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 10.000 0,002 2,4
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 10.000 0,002 2,43
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 10.000 0,002 2,44
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 10.000 0,002 2,45
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 50.000 0,012 2,48
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 56.211 0,013 2,49
B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 20.03.2020 93.789 0,022 2,5
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 03 Ağustos 2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden 20 Mart 2020 tarihinde yapılan işlemler tabloya eklenmiştir.
Şirketimiz 20 Mart 2020 tarihinde Borsa İstanbul'dan 240.000 TL nominal değerli Akiş GYO hissesi satın almıştır.
Şirketimizin bahse konu geri alım programı kapsamında bugüne kadar geri almış olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 1.220.687 TL'dir. (Şirket sermayesine oranı %0,284).
Geri alım programı kapsamında alınan payların 980.687 adedi 02.11.2018 tarihindeki açıklamamızda belirtildiği üzere, likidite sağlayıcılık işlemleri kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aktarılmıştır.
Dolayısıyla, 20 Mart 2020 tarihi itibariyle geri alım programı çerçevesinde Şirketimizin sahip olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri 240.000TL'dir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831215
BIST