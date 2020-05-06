***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artışının Tamamlanması, İhraç Belgesinin Onaylanması ve Çıkarılmış Sermayeyi Gösteren Esas Sözleşme'nin Sermayeye İlişkin 8. Maddesinin Yeni Şekline Uygun Görüş Verilmesi İçin SPK Başvurusu HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 430.091.850Ulaşılacak Sermaye (TL) 554.699.850Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 19.422.648,65 5.627.210,670 28,97241 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAIGY00025 NâmaB Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 410.669.201,35 118.980.789,330 28,97241 B Grubu B Grubu, AKSGY, TREAIGY00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 430.091.850 124.608.000,000 28,97241Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 05.05.2020 tarihli Kararına istinaden Şirketimizin 1.000.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 430.091.850,00-TL olan çıkarılmış sermayesi, Şirketimizin 2019 yılı kar payından karşılanarak 124.608.000,00-TL artırılmak sureti ile 554.699.850,00-TL'ye çıkarılmıştır.Bu çerçevede Yönetim Kurulumuzca1- Bedelsiz artırılan sermaye tutarı karşılığında beher pay bedeli 1-TL olan 124.608.000-adet pay ihraç edilmesine,2- Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay çıkartılmasına,3- Sermaye artırımında ihraç edilecek (A) Grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, (B) Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,4- Sermayeye ilave edilecek 124.608.000,00-TL'nin tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına,5- Kar payından karşılanan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,6- İhraç Belgesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin yeni şekline Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,7- Kar payından karşılanan bedelsiz sermaye artırımının gerekli tüm yasal izinler alınarak tamamlanmasına, İhraç Belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmasını müteakiben çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin yeni şeklinin tescil ve ilan ettirilmesine, bedelsiz payların Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin Şirketimize verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde dağıtılmasına,8- Kar payından karşılanan bedelsiz sermaye artırımı kapsamında dağıtılacak bedelsiz pay ihracı işlemlerine ilişkin olarak yatırımcılara Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bilgi verilmesine,9- İşbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına,karar verilmiştir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye Artışı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843171BIST