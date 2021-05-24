***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
24.05.2021 16:55
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937499
BIST
16:461.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,17
|Açılış
|: 1.454
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|Önceki Kapanış
|: 1.452
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1.457
En Düşük
1.442
16:468,3907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0247
|Açılış
|: 8,3830
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|Önceki Kapanış
|: 8,3750
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8,4355
En Düşük
8,3755
16:4610,2637
En Yüksek
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|: 0,04%
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|Açılış
|: 10,2200
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|Önceki Kapanış
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10,2867
En Düşük
10,2161
16:46508,21
En Yüksek
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|Açılış
|: 508,21
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|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler16:44
|TRILC
|42,90
|113.662.198
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.501.341
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.447.363
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.108.861
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.616.176
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|21.047.631
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.449.115
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,22
|34.516.785
|% -8,93
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,07
|888.099.184
|% -1,10
|
|FENER
|33,46
|660.301.473
|% 6,49
|
|ASELS
|15,40
|652.651.015
|% 1,65
|
|KOZAL
|128,40
|570.200.478
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,04
|544.261.598
|% 0,12
|
|GARAN
|8,07
|888.099.184
|% -1,10
|
|TSKB
|1,39
|146.025.854
|% 1,46
|
|KARSN
|4,94
|486.415.453
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,16
|199.039.482
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|149.195.704
|% 0,00
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3913
|8,3936
|% -0,26
|
|Euro
|10,2588
|10,2648
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,8524
|11,9118
|% -0,17
|
|Frank
|9,3326
|9,3888
|% -0,04
|
|Riyal
|2,2330
|2,2442
|% -0,19
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-1,40
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|14,00
|
|Tam
|3.338
|3.422
|13,75
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|6,65
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,75
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,02
|
|B. Petrol
|67,38
|67,38
|1,03
|