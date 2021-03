***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 0 TRY 4,52 Yönetim Kuruluna aday gösterme İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 0 TRY 95,48 - İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 17.05.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı / Akmerkez GYO, Aksa Akrilik, Akenerji, Ak-kim, Gizem Seramik Frit, Akcez, Akasya Çocuk Dünyası ve çeşitli Akkök Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi. / Ayrıca International Paper Co. şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilRAİF ALİ DİNÇKÖK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 03.04.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Aksa Akrilik, Akmerkez GYO, Ak-kim, Gizem Seramik Frit, Aktek, Dinkal, Akasya Çocuk Dünyası, Ak Havacılık, Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/ Üyesi Evet 14.08 B Bağımsız Üye DeğilİHSAN GÖKŞİN DURUSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.11.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Akasya Çocuk Dünyası, Akyaşam, Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Aksu Real Estate EAD?de Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/ Üyesi Evet 0.63 B Bağımsız Üye DeğilALİZE DİNÇKÖK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.05.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi / Akmerkez GYO, Akmerkez Lokantacılık, Ak-Pa, Üçgen, Akyaşam, Akasya Çocuk Dünyası, Ak Havacılık, Dinkal, ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi Evet 10.07 B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMEHMET EMİN ÇİFTÇİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.12.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Akkim, Aktek, ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet 1.46 B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiİNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MERAL MİRYAM MOLİNAS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.04.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilAYŞE SELEN KOCABAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.12.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MultinetUP Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Aydın Grup ve English Home İcra Kurulu Üyesi, Yorglass Danışman YK Üyesi, TAY Grup Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiFATMA FÜSUN AKKAL BOZOK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.12.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ford Otosan, Tat Gıda Sanayi A.Ş., İzocam ve Bizim Toptan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiRECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.12.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ARGE Danışmanlık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Rothschild ? Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkan, AG Anadolu Grubu Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Migros Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Isuzu Otomotiv San ve Tic AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916932BIST