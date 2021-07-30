***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
30.07.2021 14:13
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Şirketimiz Akiş GYO A.Ş.'nin 2020 yılı "Sürdürülebilirlik Raporu" kurumsal internet sitemiz olan www.akisgyo.com üzerinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953069
BIST
17:471.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,54
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.391
En Düşük
1.380
17:478,4234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0322
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
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8,4894
En Düşük
8,3933
17:479,9936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0750
|Açılış
|: 9,9850
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|Önceki Kapanış
|: 10,0650
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10,0970
En Düşük
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17:47494,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
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|Açılış
|: 494,15
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|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:47
|IDGYO
|3,08
|145.257.226
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,08
|3.108.961
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,79
|30.373.356
|% 9,84
|
|ADESE
|1,24
|10.823.872
|% 9,73
|
|EMKEL
|2,71
|34.994.374
|% 9,72
|
|METUR
|6,82
|98.044.399
|% -9,91
|
|MEGAP
|6,67
|151.858.538
|% -9,86
|
|MEGAP
|6,67
|151.858.538
|% -9,86
|
|HURGZ
|1,67
|28.996.583
|% -9,73
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,48
|1.388.269.127
|% 1,68
|
|KARSN
|4,55
|768.774.646
|% 8,33
|
|KRDMD
|7,84
|689.292.154
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,38
|635.244.437
|% 3,03
|
|EREGL
|20,04
|553.051.576
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,38
|635.244.437
|% 3,03
|
|KARSN
|4,55
|768.774.646
|% 8,33
|
|GARAN
|8,48
|1.388.269.127
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,84
|689.292.154
|% 0,90
|
|TRGYO
|3,57
|224.492.342
|% 6,57
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4189
|8,4234
|% -0,38
|
|Euro
|9,9876
|9,9936
|% -0,74
|
|Sterlin
|11,7002
|11,7589
|% -0,63
|
|Frank
|9,2624
|9,3182
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2417
|2,2529
|% -0,31
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-5,32
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,01
|75,01
|-0,09
|