***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
17.03.2021 14:08
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.12.2020 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 554.699.850 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 250.300.150 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %45,12352 oranında artırılarak 805.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 02.03.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 16.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B grubu payların toplam nominal değeri 127.547,289 TL olup, bu paylar 19.03.2021-22.03.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı, 1 TL'nin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Birincil piyasada satılmayan kısım için satın alma taahhüdü bulunmamakta olup, satılamayan paylar Tebliğ No.VII-128.1 madde 25.1(a) uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilecektir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918737
BIST
16:331.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,21
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:337,5031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:338,9414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0177
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:33417,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,07
|Açılış
|: 417,97
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:33
|SEYKM
|37,18
|35.821.804
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,63
|20.967.528
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.977.960
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.283.262
|% 9,98
|
|BJKAS
|6,09
|417.526.216
|% 9,93
|
|DAGI
|2,90
|37.256.658
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|ACSEL
|23,44
|11.396.274
|% -6,16
|
|DAGHL
|15,32
|2.005.373
|% -5,08
|
|SISE
|7,99
|1.603.827.279
|% 2,30
|
|GARAN
|8,78
|1.152.677.303
|% -0,90
|
|THYAO
|14,63
|1.062.963.779
|% -0,75
|
|KARSN
|4,44
|842.726.884
|% 3,98
|
|KCHOL
|24,14
|810.673.102
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,20
|464.023.999
|% -2,22
|
|SISE
|7,99
|1.603.827.279
|% 2,30
|
|KARSN
|4,44
|842.726.884
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,70
|406.904.205
|% -0,37
|
|GSRAY
|4,39
|629.188.942
|% 6,04
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4979
|7,5031
|% 0,24
|
|Euro
|8,9349
|8,9414
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,4142
|10,4664
|% 0,41
|
|Frank
|8,0644
|8,1130
|% -0,00
|
|Riyal
|1,9969
|2,0069
|% 0,32
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-2,10
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|-2,00
|
|Tam
|2.767
|2.837
|-3,36
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-1,62
|
|Çeyrek
|671
|686
|-0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|-0,68
|
Seans Raporu
16:33
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16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 95 kaybederek (% -0.66 ) 1, 356
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FROTO, SEYKM, EUHOL, TRILC, BJKAS, UMPAS, GARFA, BRMEN
-
16:45
GSRAY, SERVE, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
JANTS, EKIZ, VKFYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında