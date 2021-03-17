***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.12.2020 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 554.699.850 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 250.300.150 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %45,12352 oranında artırılarak 805.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 02.03.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 16.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B grubu payların toplam nominal değeri 127.547,289 TL olup, bu paylar 19.03.2021-22.03.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı, 1 TL'nin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Birincil piyasada satılmayan kısım için satın alma taahhüdü bulunmamakta olup, satılamayan paylar Tebliğ No.VII-128.1 madde 25.1(a) uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilecektir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918737BIST