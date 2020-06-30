***AKSGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.06.2020 09:06
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E %28,97241 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 3,101 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853391
BIST
10:23116.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 677,39
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.738
En Düşük
116.335
10:236,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8569
En Düşük
6,8372
10:237,6862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0213
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7159
En Düşük
7,6807
10:23390,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 390,77
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,03
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|5.045.503
|% 10,00
|
|NATEN
|21,22
|7.373.547
|% 9,95
|
|PRKAB
|5,23
|9.069.751
|% 9,87
|
|ATSYH
|2,18
|13.080
|% 9,00
|
|USAK
|1,70
|42.973.467
|% 8,97
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|DAGI
|5,75
|305.660
|% -4,49
|
|GEREL
|5,90
|4.226.876
|% -3,28
|
|TACTR
|6,03
|39.352
|% -2,90
|
|GARAN
|8,57
|225.457.538
|% 0,47
|
|AKBNK
|6,13
|121.357.344
|% 0,33
|
|KRDMD
|3,14
|118.264.766
|% 0,64
|
|ASELS
|32,24
|110.984.023
|% 0,56
|
|HALKB
|6,53
|105.413.589
|% -0,31
|
|EKGYO
|1,96
|98.023.223
|% 2,08
|
|ODAS
|2,48
|101.770.727
|% 0,81
|
|TSKB
|1,31
|50.946.394
|% 0,77
|
|KRDMD
|3,14
|118.264.766
|% 0,64
|
|OZGYO
|2,07
|60.918.887
|% 3,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3843
|8,4263
|% -0,26
|
|Frank
|7,1650
|7,2081
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|0,90
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.626
|26,00
|
|Tam
|2.605
|2.617
|-0,70
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|-0,40
|
|Çeyrek
|633
|641
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,89
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,01
|
|B. Petrol
|41,65
|41,65
|-0,22
|
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