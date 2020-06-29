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***AKSGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

29.06.2020 17:00
GÜNCEL HABERLER



***AKSGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKSGY

30.06.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
AKIS GMYO AKSGY 28,97241 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853299


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 1.320,00 2.504.960 % 10,00  
DGKLB 2,75 248.586.925 % 10,00  
BJKAS 2,75 201.085.689 % 10,00  
SEKFK 5,06 12.859.127 % 10,00  
AKMGY 33,00 5.553.596 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3768 8,4188 % -0,66  
Frank 7,1885 7,2318 % -0,20  
Riyal 1,8220 1,8312 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 -1,17  
Altın Gr. 391 391 0,16  
Cumhuriyet 2.531 2.551 10,60  
Tam 2.605 2.617 10,80  
Yarım 1.265 1.280 5,30  
Çeyrek 633 641 2,60  
Gümüş.Ons 17,80 17,82 0,02  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 -0,00  
B. Petrol 41,40 41,40 0,47  
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