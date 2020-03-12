***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:37
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827384
BIST
16:3194.052
En Yüksek
|Değişim
|: -6,85%
|| -6.913,95
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
94.052
16:316,2704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0601
|Açılış
|: 6,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2713
En Düşük
6,2064
16:317,0475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0458
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:31324,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,46
|Açılış
|: 324,20
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|8,85
|146.059.048
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.377.854
|% 19,83
|
|ECILC
|4,78
|279.002.204
|% 19,80
|
|DEVA
|11,82
|215.278.877
|% 18,91
|
|ECZYT
|12,76
|138.320.806
|% 15,79
|
|TSPOR
|3,44
|166.145.166
|% -20,00
|
|LINK
|16,00
|1.517.045
|% -20,00
|
|AVTUR
|1,16
|3.475.595
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.188.022
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|21.306.371
|% -19,99
|
|ASELS
|24,70
|722.998.474
|% -5,58
|
|THYAO
|8,78
|488.519.796
|% -8,64
|
|GARAN
|8,77
|318.305.452
|% -8,46
|
|ECILC
|4,78
|279.002.204
|% 19,80
|
|MGROS
|20,90
|263.481.165
|% -9,05
|
|IHLGM
|0,91
|150.845.719
|% -18,75
|
|ODAS
|1,35
|167.359.023
|% -16,15
|
|CEMAS
|0,74
|71.496.113
|% -19,57
|
|KARSN
|1,36
|120.503.351
|% -11,69
|
|EKGYO
|1,16
|96.133.151
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9040
|7,9436
|% -0,44
|
|Frank
|6,6439
|6,6839
|% 0,75
|
|Riyal
|1,6626
|1,6709
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-23,92
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|2.157
|2.190
|-33,00
|
|Tam
|2.141
|2.196
|-38,42
|
|Yarım
|1.035
|1.062
|-18,58
|
|Çeyrek
|519
|531
|-9,29
|
|Gümüş.Ons
|16,10
|16,14
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,11
|
|B. Petrol
|33,53
|33,53
|-2,26
|
Seans Raporu
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