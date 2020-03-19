***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 13:57
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830681
BIST
14:3985.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -430,89
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
14:396,5389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0593
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
14:397,0357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0386
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0268
14:39311,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,45
|Açılış
|: 311,16
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|447.670
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.622.251
|% 9,93
|
|GEDIK
|12,73
|3.317.717
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.140.980
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.625.128
|% 9,92
|
|MAALT
|46,14
|5.524.943
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|787.852
|% -9,96
|
|DERIM
|2,90
|3.248.228
|% -9,94
|
|TSPOR
|2,19
|119.411.539
|% -9,88
|
|UZERB
|1,46
|16.410
|% -9,88
|
|ASELS
|21,42
|454.766.489
|% -1,47
|
|GARAN
|7,91
|439.855.539
|% -1,12
|
|THYAO
|7,98
|422.109.653
|% 1,01
|
|YKBNK
|1,95
|196.022.474
|% -1,52
|
|ISFIN
|2,75
|124.181.376
|% 5,77
|
|YKBNK
|1,95
|196.022.474
|% -1,52
|
|ODAS
|1,19
|86.542.312
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,76
|46.320.320
|% -1,30
|
|GARAN
|7,91
|439.855.539
|% -1,12
|
|TSPOR
|2,19
|119.411.539
|% -9,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5327
|7,5705
|% 0,25
|
|Frank
|6,6421
|6,6822
|% -0,36
|
|Riyal
|1,7370
|1,7457
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-7,34
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,49
|
|Cumhuriyet
|2.073
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.065
|2.118
|-13,08
|
|Yarım
|998
|1.025
|-6,32
|
|Çeyrek
|501
|512
|-3,17
|
|Gümüş.Ons
|12,01
|12,05
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|26,06
|26,06
|1,18
|