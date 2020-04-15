***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 11:01
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838250
BIST
13:5696.372
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -2.177,54
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
13:566,8764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0600
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8853
En Düşük
6,8079
13:567,5019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5102
En Düşük
7,4578
13:56380,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,63
|Açılış
|: 380,26
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
381,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.103.163
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|183.334
|% 10,00
|
|RTALB
|8,65
|14.778.152
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|224.662
|% 9,91
|
|DERIM
|6,00
|5.303.610
|% 9,89
|
|HALKS
|3,15
|231.596
|% -10,00
|
|DOKTA
|24,30
|1.764.277
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|79.139.122
|% -9,91
|
|SELGD
|2,01
|865.359
|% -9,87
|
|EMNIS
|2,31
|4.011
|% -9,77
|
|THYAO
|10,65
|1.799.101.704
|% -2,29
|
|PGSUS
|59,90
|1.430.592.808
|% -2,76
|
|ASELS
|26,44
|1.337.337.819
|% -3,08
|
|GARAN
|8,32
|648.896.523
|% -3,03
|
|TSPOR
|5,43
|538.829.979
|% 4,42
|
|THYAO
|10,65
|1.799.101.704
|% -2,29
|
|YKBNK
|1,96
|275.014.993
|% -3,92
|
|MNDRS
|1,53
|194.836.342
|% 4,08
|
|IHLGM
|1,02
|124.390.399
|% -7,27
|
|IHLAS
|0,63
|68.699.479
|% -5,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5665
|8,6094
|% -0,16
|
|Frank
|7,0916
|7,1344
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8241
|1,8332
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-2,37
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.493
|12,40
|
|Tam
|2.499
|2.565
|12,70
|
|Yarım
|1.216
|1.248
|6,20
|
|Çeyrek
|610
|624
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|15,58
|15,61
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,36
|28,36
|-1,24
|