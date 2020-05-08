***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 16:58
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843697
BIST
16:4498.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -251,42
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.935
16:447,1346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0418
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
16:447,7350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0454
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
16:44394,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,19
|Açılış
|: 393,98
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|143,00
|1.094.348
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|KUTPO
|15,97
|6.025.673
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.560.214
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.525.667
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,26
|237.029.660
|% -7,60
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|KOZAA
|11,41
|185.453.421
|% -6,55
|
|KRDMD
|2,52
|977.349.759
|% -3,08
|
|GARAN
|7,96
|686.414.133
|% -0,75
|
|HALKB
|5,35
|560.622.150
|% 3,08
|
|AFYON
|2,86
|560.133.174
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,53
|556.115.197
|% 5,69
|
|KRDMD
|2,52
|977.349.759
|% -3,08
|
|AFYON
|2,86
|560.133.174
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,12
|378.974.715
|% -0,47
|
|ISFIN
|3,53
|556.115.197
|% 5,69
|
|IHLGM
|1,12
|134.032.204
|% 5,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7985
|8,8426
|% 0,30
|
|Frank
|7,3094
|7,3534
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8932
|1,9027
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-2,47
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.565
|-3,90
|
|Tam
|2.582
|2.632
|-4,00
|
|Yarım
|1.260
|1.286
|-2,00
|
|Çeyrek
|628
|643
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|30,16
|30,16
|0,70
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