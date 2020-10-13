***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 13:13
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881145
BIST
12:591.177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
12:597,8937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
12:599,3097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0234
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
12:59487,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 487,69
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler12:57
|NTHOL
|3,19
|126.508.398
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|504.995
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.984.500
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.574.287
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|4.973.962
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|6.694.331
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|486.515
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|518.795
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|6.926.336
|% -9,99
|
|ODAS
|3,52
|739.770.606
|% 0,86
|
|TUKAS
|12,48
|393.190.292
|% 4,52
|
|ASELS
|18,20
|392.852.724
|% 0,83
|
|KERVT
|7,73
|374.778.691
|% 0,39
|
|KRDMD
|3,59
|365.412.349
|% 0,28
|
|ODAS
|3,52
|739.770.606
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,75
|240.429.675
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,83
|191.244.517
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,59
|365.412.349
|% 0,28
|
|KARSN
|3,12
|304.250.028
|% 1,96
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8891
|7,8946
|% 0,07
|
|Euro
|9,3053
|9,3096
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,2664
|10,3179
|% -0,07
|
|Frank
|8,6326
|8,6846
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0982
|2,1087
|% 0,10
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-1,08
|
|Altın Gr.
|489
|489
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|5,00
|
|Tam
|3.214
|3.294
|5,65
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|2,74
|
|Çeyrek
|779
|797
|1,37
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,73
|