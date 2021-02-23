***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 11:48
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911745
BIST
13:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -21,75
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
13:057,0299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,0320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0497
En Düşük
7,0039
13:058,5461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0133
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5845
En Düşük
8,5250
13:05407,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,54
|Açılış
|: 407,69
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler13:05
|SAYAS
|19,27
|53.355.043
|% 9,99
|
|KSTUR
|286,50
|2.412.617
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,50
|4.410.116
|% 9,95
|
|MERIT
|342,00
|9.656.313
|% 9,72
|
|KRGYO
|7,69
|58.189.067
|% 9,70
|
|GLBMD
|7,92
|14.098.931
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|84.634.543
|% -10,00
|
|SERVE
|18,00
|101.868
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|622.675
|% -10,00
|
|SODSN
|41,80
|435.284
|% -9,99
|
|SASA
|36,32
|1.317.723.276
|% -9,97
|
|KOZAL
|137,10
|1.037.962.173
|% -1,01
|
|GUBRF
|83,30
|985.251.874
|% 6,32
|
|SISE
|7,37
|824.980.081
|% -1,21
|
|GARAN
|9,24
|740.810.394
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,99
|267.285.754
|% -9,17
|
|EKGYO
|2,37
|601.277.669
|% -2,47
|
|SKBNK
|1,43
|255.420.985
|% -3,38
|
|TSKB
|1,77
|263.855.293
|% -0,56
|
|PETKM
|5,22
|657.919.892
|% 1,95
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0276
|7,0299
|% 0,13
|
|Euro
|8,5419
|8,5461
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,8744
|9,9240
|% 0,37
|
|Frank
|7,7809
|7,8277
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8685
|1,8779
|% 0,15
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-4,51
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.756
|7,00
|
|Tam
|2.706
|2.773
|10,15
|
|Yarım
|1.308
|1.341
|4,90
|
|Çeyrek
|656
|671
|2,46
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,84
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,08
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|0,58
|