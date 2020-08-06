***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.08.2020 14:05
***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865974
BIST
16:511.047
En Yüksek
|Değişim
|: -4,11%
|| -44,87
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
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1.094
En Düşük
1.038
16:517,3033
En Yüksek
|Değişim
|: 3,67%
|| 0,2587
|Açılış
|: 7,4550
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|Önceki Kapanış
|: 7,1540
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7,3108
En Düşük
7,0287
16:518,6807
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 0,3040
|Açılış
|: 8,7900
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|Önceki Kapanış
|: 8,4550
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8,6807
En Düşük
8,3315
16:51482,83
En Yüksek
|Değişim
|: 4,56%
|| 21,04
|Açılış
|: 482,83
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|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
484,38
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|33.329.213
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.078.791
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.715.481
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.424.553
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.440.563
|% 9,95
|
|KARTN
|549,00
|12.183.768
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.199.485
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.868.574
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.581
|% -10,00
|
|EGCYH
|0,63
|181.708
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,92
|2.106.190.568
|% -8,13
|
|GARAN
|6,54
|1.260.852.893
|% -3,54
|
|SISE
|5,90
|1.011.016.624
|% -5,45
|
|AKBNK
|4,76
|1.003.542.929
|% -5,18
|
|ASELS
|15,70
|917.791.423
|% -6,77
|
|EKGYO
|1,92
|2.106.190.568
|% -8,13
|
|ODAS
|2,16
|561.841.345
|% -7,69
|
|YKBNK
|2,06
|455.421.032
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,76
|1.003.542.929
|% -5,18
|
|TRKCM
|3,76
|756.887.948
|% -5,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5353
|9,5831
|% 3,50
|
|Frank
|7,9501
|7,9980
|% 2,91
|
|Riyal
|1,9301
|1,9398
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.066
|2.067
|28,12
|
|Altın Gr.
|482
|482
|19,91
|
|Cumhuriyet
|3.196
|3.317
|222,90
|
|Tam
|3.292
|3.433
|248,90
|
|Yarım
|1.598
|1.664
|109,30
|
|Çeyrek
|802
|837
|58,50
|
|Gümüş.Ons
|28,33
|28,36
|1,39
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,49
|
|B. Petrol
|45,66
|45,66
|0,47
|