***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.03.2021 09:11
***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alina Dinçkök tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915761
BIST
11:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.546
11:057,5555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,5740
En Düşük
7,4989
11:058,9970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0170
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0058
En Düşük
8,8190
11:05412,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,48
|Açılış
|: 412,76
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler11:05
|TRILC
|12,10
|39.023
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|15.991.394
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|3.360.863
|% 9,99
|
|DIRIT
|8,04
|130.931
|% 9,99
|
|KENT
|367,30
|1.033.582
|% -5,75
|
|PAMEL
|33,10
|6.037.685
|% -5,43
|
|DAGHL
|15,36
|2.026.187
|% -5,19
|
|EKIZ
|7,50
|49.350
|% -3,85
|
|MMCAS
|6,00
|18.000
|% -3,85
|
|KOZAL
|132,30
|492.499.171
|% 2,64
|
|GARAN
|9,25
|317.364.093
|% 0,00
|
|PETKM
|6,11
|302.096.678
|% 1,50
|
|THYAO
|14,72
|262.637.526
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,44
|253.637.075
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,44
|253.637.075
|% -0,81
|
|PETKM
|6,11
|302.096.678
|% 1,50
|
|CEMAS
|1,59
|61.246.387
|% 1,27
|
|DOHOL
|3,46
|122.276.495
|% 1,17
|
|GARAN
|9,25
|317.364.093
|% 0,00
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5527
|7,5555
|% 0,31
|
|Euro
|8,9871
|8,9970
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,4203
|10,4726
|% 0,22
|
|Frank
|8,0746
|8,1233
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0087
|2,0188
|% 0,35
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-0,15
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,06
|
|B. Petrol
|70,47
|70,47
|1,11
|