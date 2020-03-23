***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.03.2020 17:34
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 593 sayılı kararı doğrultusunda Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831502
BIST
18:0584.246
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -1.549,62
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
18:056,5499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6094
En Düşük
6,5266
18:057,0325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0109
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1305
En Düşük
6,9716
18:05327,25
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 11,42
|Açılış
|: 327,25
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
329,96
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|14,52
|155.921.911
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.422.852
|% 10,00
|
|HUBVC
|13,64
|118.715.467
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.611.456
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|47.441
|% 10,00
|
|GRNYO
|0,90
|4.441.873
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|22.095
|% -10,00
|
|RALYH
|7,11
|2.091
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|114.375
|% -9,99
|
|MERIT
|11,29
|8.561
|% -9,97
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|ASELS
|20,80
|604.763.100
|% -2,80
|
|THYAO
|7,71
|492.975.904
|% -3,38
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|AKBNK
|5,36
|294.502.787
|% -2,90
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|IHLGM
|0,69
|73.772.345
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,74
|290.970.140
|% -9,87
|
|ODAS
|1,16
|107.612.824
|% -4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5319
|7,5696
|% -0,98
|
|Frank
|6,6389
|6,6788
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7398
|1,7485
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.554
|54,35
|
|Altın Gr.
|327
|327
|11,56
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,14
|13,19
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|2,76
|2,77
|0,11
|
|B. Petrol
|26,55
|26,55
|-0,43
|
Seans Raporu
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17:59GRNYO
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17:57PGSUS
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 23.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 989, 001 adet işlem