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***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

18.04.2022 16:14
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.04.2022
Tescil Tarihi
14.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.04.2022 / 10561
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca, Şirketimizin 2022 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM  ve DANIŞMANLIK A.Ş. 'nin seçilmesinin, 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmişti,
14.04.2022 tarihli Genel Kurul Toplantımızda 2022 Yılı İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Genel Kurulca onaylanmıştır.
14.04.2021 tarihinde Genel Kurulca onaylanan Bağımsız Denetim şirket seçimi  Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.04.2022 tarih ve 10561 sayılı Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir.
Kamuyouna bilgisine sunulur. 
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021478


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Tam 6.177 6.331 59,07  
Yarım 2.985 3.062 28,57  
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