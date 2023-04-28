***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.04.2023 14:30
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş. 'nin seçilmesinin, 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmişti,
İlgili Karar, 28.04.2023 tarihinde yapılan Genel Kurulumuzda, Pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142770
BIST
16:114.723
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -66,63
|Açılış
|: 4.800
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|Önceki Kapanış
|: 4.790
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4.809
En Düşük
4.697
16:1119,4512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 20,2700
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|Önceki Kapanış
|: 20,2900
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19,4665
En Düşük
19,4050
16:1121,4407
En Yüksek
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|: 0,17%
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|Açılış
|: 22,2100
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|Önceki Kapanış
|: 22,2600
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21,7427
En Düşük
21,3291
16:111.240,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
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|Açılış
|: 1.240,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler16:11
|ULAS
|14,42
|10.367.167
|% 9,99
|
|GOODY
|13,98
|15.248.587
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.728.293
|% 9,97
|
|PAGYO
|26,48
|19.306.760
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.700.898
|% 9,96
|
|VKING
|30,60
|642.865
|% -10,00
|
|IHAAS
|171,60
|6.502.112
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|69.444.991
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,36
|199.669.083
|% -9,52
|
|IMASM
|27,74
|591.969.657
|% -8,81
|
|EREGL
|33,74
|3.122.690.918
|% 3,43
|
|CVKMD
|189,40
|2.264.652.737
|% 2,10
|
|KOPOL
|51,45
|1.671.765.439
|% 0,19
|
|THYAO
|130,40
|1.652.262.050
|% -0,31
|
|KONTR
|135,20
|1.264.807.484
|% -6,24
|
|EREGL
|33,74
|3.122.690.918
|% 3,43
|
|EKGYO
|6,14
|523.470.150
|% -1,13
|
|YKBNK
|9,69
|652.873.468
|% -2,52
|
|KOZAL
|19,11
|1.168.697.992
|% -2,50
|
|AKBNK
|16,56
|997.133.718
|% -2,59
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4456
|19,4512
|% 0,14
|
|Euro
|21,4154
|21,4407
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,2651
|24,3868
|% 0,17
|
|Frank
|21,6941
|21,8247
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1702
|5,1961
|% 0,05
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.143
|10,00
|
|Tam
|9.110
|9.332
|50,00
|
|Yarım
|4.446
|4.570
|32,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.292
|13,00
|