***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.05.2023 16:59
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.20.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2023
Tescil Tarihi
08.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.05.2023 - 10826
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş. 'nin seçilmesinin, 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmişti,
İlgili Karar, 28.04.2023 tarihinde yapılan Genel Kurulumuzda, Pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştı,
İlgili Genel Kurul Kararı Ticaret Sicilinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148102
BIST