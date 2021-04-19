***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.04.2021 17:02
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin KAYITLI SERMAYE([6]) başlıklı 7. Maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metni 19 Nisan 2021 tarihinde Isparta Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürülükteki esas sözleşme ektedir.
Kamuyounun bilgisine sunarız,
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929207
BIST
16:531.386
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -21,98
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.383
16:538,0806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0228
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
16:539,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0463
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
16:53460,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,16
|Açılış
|: 460,21
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler16:50
|FENER
|31,90
|24.437.888
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.489.271
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.652.349
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|DESA
|14,94
|25.886.644
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|72.736.607
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.108.398
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.725.912
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|ADEL
|23,06
|31.325.206
|% -9,99
|
|EREGL
|18,26
|1.321.369.279
|% -0,44
|
|PETKM
|6,61
|1.178.585.800
|% 4,42
|
|GARAN
|7,08
|963.266.417
|% -2,75
|
|QUAGR
|26,40
|792.717.799
|% -9,34
|
|KRDMD
|7,27
|612.243.798
|% -2,28
|
|PETKM
|6,61
|1.178.585.800
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,88
|302.370.938
|% -0,53
|
|ODAS
|3,09
|440.746.142
|% -7,76
|
|GARAN
|7,08
|963.266.417
|% -2,75
|
|MAKTK
|3,27
|417.389.644
|% -7,89
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0720
|8,0755
|% 0,22
|
|Euro
|9,7060
|9,7185
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,2332
|11,2895
|% 1,00
|
|Frank
|8,7849
|8,8378
|% 0,70
|
|Riyal
|2,1462
|2,1570
|% 0,20
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-4,24
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,81
|66,81
|0,04
|