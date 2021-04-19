***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin KAYITLI SERMAYE([6]) başlıklı 7. Maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metni 19 Nisan 2021 tarihinde Isparta Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürülükteki esas sözleşme ektedir.Kamuyounun bilgisine sunarız,Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929207BIST