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***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

20.04.2021 11:02



***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmemizin Güncel Hali Ektedir.
Kamuyounun bilgisine sunarız,
Saygılarımızla,

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1 30/04/2012 07/05/2012 8062
2 30/04/2012 07/05/2012 8062
3 14/02/2011 21/02/2011 7756
4 29/03/2000 05/04/2000 5017
5 30/04/2012 07/05/2012 8062
6 19/04/2021 19/04/2021 10312
7 29/03/2000 05/04/2000 5017
8 30/11/1999 03/12/1999 4933
9 21/11/1985 21/11/1985 1392
10 15/05/2017 15/05/2017 9326
11 30/04/2012 07/05/2012 8062
12 14/04/2011 21/02/2011 7756
13 22/04/2013 30/04/2013 8310
14 14/02/2011 21/02/2011 7756
15 14/02/2011 21/02/2011 7756
16 22/04/2013 30/04/2013 8310
17 22/04/2013 30/04/2013 8310
18 14/02/2011 21/02/2011 7756
19 14/02/2011 21/02/2011 7756
20 30/04/2012 07/05/2012 8062
21 18/11/1985 21/11/1985 1392
22 14/02/2011 21/02/2011 7756
23 22/04/2013 30/04/2013 8310
24 30/04/2012 07/05/2012 8062
25 18/07/2006 21/07/2006 6604
26 18/11/1985 21/11/1985 1392
27 14/02/2011 21/02/2011 7756
28 14/02/2011 21/02/2011 7756
29 30/04/2012 07/05/2012 8062
30 30/04/2012 07/05/2012 8062



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929528


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Gümüş Gr. 6,74 6,75 0,03  
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