***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" Başlıklı 7. Maddesinin Tadili Neticesinde,Şirket Esas Sözleşmemizin Güncel Hali Ektedir.Kamuyounun bilgisine sunarız,Saygılarımızla,Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No1 30/04/2012 07/05/2012 80622 30/04/2012 07/05/2012 80623 14/02/2011 21/02/2011 77564 29/03/2000 05/04/2000 50175 30/04/2012 07/05/2012 80626 12/07/2021 16/07/2021 103717 29/03/2000 05/04/2000 50178 30/11/1999 03/12/1999 49339 21/11/1985 21/11/1985 139210 15/05/2017 15/05/2017 932611 30/04/2012 07/05/2012 806212 14/04/2011 21/04/2011 775613 22/04/2013 30/04/2013 831014 14/02/2011 21/02/2011 775615 14/02/2011 21/02/2011 775616 22/04/2013 30/04/2013 831017 22/04/2013 30/04/2013 831018 14/02/2011 21/02/2011 775619 14/02/2011 21/02/2011 775620 30/04/2012 07/05/2012 806221 18/11/1985 21/11/1985 139222 14/02/2011 21/02/2011 775623 22/04/2013 30/04/2013 831024 30/04/2012 07/05/2012 806225 18/07/2006 21/07/2006 660426 18/11/1985 21/11/1985 139227 14/02/2011 21/02/2011 775628 14/02/2011 21/02/2011 775629 30/04/2012 07/05/2012 806230 30/04/2012 07/05/2012 8062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951530BIST