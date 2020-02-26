***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2019/31.12.2019 dönemine ait Faaliyet Raporu Ekte PDF Olarak verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821822BIST