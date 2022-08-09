***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
09.08.2022 19:05
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 / 30.06.2022 dönemine ait Faaliyet Raporu Ekte PDF Olarak verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053715
BIST
13:362.797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 12,03
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.803
En Düşük
2.764
13:3617,9595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0606
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
13:3618,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1148
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3925
En Düşük
18,2578
13:361.035,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.035,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler13:36
|MGROS
|66,10
|380.533.264
|% 9,98
|
|EMNIS
|44,10
|908.857
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|239.221.688
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.368.143
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.386.304
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|11.746.863
|% -9,99
|
|DOBUR
|44,74
|2.257.938
|% -9,98
|
|TIRE
|22,04
|10.979.733
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.239.127.562
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.028.254
|% -9,94
|
|THYAO
|59,00
|1.923.896.841
|% 0,68
|
|YKBNK
|5,34
|1.406.698.057
|% 1,91
|
|KOZAL
|158,60
|1.305.020.546
|% -8,64
|
|KOZAA
|26,98
|1.239.127.562
|% -9,95
|
|AKBNK
|9,74
|1.138.932.640
|% 2,74
|
|YKBNK
|5,34
|1.406.698.057
|% 1,91
|
|ZOREN
|2,67
|506.234.582
|% 3,09
|
|EKGYO
|3,53
|610.906.462
|% 2,02
|
|TSKB
|3,38
|492.396.519
|% 4,00
|
|ODAS
|3,92
|554.783.012
|% -6,44
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9468
|17,9595
|% 0,34
|
|Euro
|18,3772
|18,3925
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,6488
|21,7574
|% 0,38
|
|Frank
|18,8390
|18,9525
|% 0,69
|
|Riyal
|4,7628
|4,7867
|% 0,26
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-2,82
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.907
|7.012
|2,00
|
|Tam
|6.941
|6.991
|-6,00
|
|Yarım
|3.382
|3.418
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.708
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,43
|20,46
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,00
|
|B. Petrol
|95,33
|95,33
|-0,98
|