***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.352.000 12.968.498 194.955 -179.279 1.570.456 10.109.342 -9.042.959 23.973.013 23.973.013Transferler-9.042.959 9.042.959 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-91.283 -7.304.436 -7.395.719 -7.395.719Dönem Karı (Zararı)-7.304.436 -7.304.436 -7.304.436Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-91.283 -91.283 -91.283Sermaye Arttırımı8.148.000 -3.972.000 187.200 4.363.200 4.363.200Dönem Sonu Bakiyeler17 16.500.000 8.996.498 382.155 -270.562 1.570.456 1.066.382 -7.304.436 20.940.493 20.940.493Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 16.500.000 8.996.498 382.155 -270.562 1.570.456 1.066.382 -7.304.436 20.940.493 20.940.493Transferler-7.304.436 7.304.436 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.330 1.934.473 1.951.803 1.951.803Dönem Karı (Zararı)1.934.473 1.934.473 1.934.473Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.330 17.330 17.330Dönem Sonu Bakiyeler17 16.500.000 8.996.498 382.155 -253.232 1.570.456 -6.238.054 1.934.473 22.892.296 22.892.296Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI576.499 -7.400.531Dönem Karı (Zararı)1.934.473 -7.304.436Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17 1.934.473 -7.304.436Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.322.354 1.287.689Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 -3.067.046 -2.509.293Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13.654 -71.961Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 13.654 -71.961Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.633 -103.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 9.633 -103.129Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler403.415 4.335.266Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 403.415 4.335.266Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -1.219.126 -363.194Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler8.181.824 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 8.181.824 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.653.395 -1.216.795Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.772.160 -431.626İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -4.772.160 -431.626Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler52.528 -35.107İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 52.528 -35.107Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -4.487 -219.203Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -707.819 337.982Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-270.327 -229.174İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -270.327 -229.174Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 -74.490 51.941Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler123.360 -691.608İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 123.360 -691.608Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları603.432 -7.233.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -126.801 -169.358Vergi İadeleri (Ödemeleri)99.868 2.369YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.786.707 -19.526Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.282 -19.526Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 -11.426.915Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 3.282 11.407.389Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.789.989Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -3.789.989FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.396.072 7.549.185Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.363.200Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.363.200Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.229.127 3.185.985Kredilerden Nakit Girişleri5 0 1.419.504İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri5 5.229.127 1.766.481Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -833.055 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.185.864 129.128NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.185.864 129.128DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ462.928 333.800DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.648.792 462.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.648.792 462.928Ticari Alacaklar1.453.886 1.320.893İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.453.886 1.320.893Diğer Alacaklar4.668.094 35.107İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.668.094 35.107Stoklar8 295.651 291.164Peşin Ödenmiş Giderler96.219 380.039İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 96.219 380.039Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 15.865 11.729Diğer Dönen Varlıklar91.925 126.155İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 91.925 126.155ARA TOPLAM8.270.432 2.628.015TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.270.432 2.628.015DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar15 20.159.514 20.159.514Diğer Alacaklar27.168 43.421İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 27.168 43.421Maddi Duran Varlıklar37.700.115 31.078.573Arazi ve Arsalar13 248.413 248.413Binalar13 79.528 9.715Tesis, Makine ve Cihazlar13 36.913.575 30.756.976Taşıtlar13 354.409 38.619Mobilya ve Demirbaşlar13 104.190 24.850Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.106.773 8.508.589İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar14 8.100.927 8.502.148Diğer Haklar14 5.846 6.441Peşin Ödenmiş Giderler0 122.908İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 122.908TOPLAM DURAN VARLIKLAR65.993.570 59.913.005TOPLAM VARLIKLAR74.264.002 62.541.020KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14.953 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14.953 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 14.953 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.162.255 5.938.711İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.162.255 5.938.711Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.026.879 1.419.457İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 8.135.376 4.519.254Ticari Borçlar172.518 442.845İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 1.988İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 172.518 440.857Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 58.374 131.598Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.766.553 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.766.553 0Kısa Vadeli Karşılıklar612.293 442.053Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 112.594 66.090Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 499.699 375.963Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler98.226 0İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 98.226 0ARA TOPLAM11.885.172 6.955.207TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.885.172 6.955.207UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar32.665.391 31.728.459İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar32.665.391 31.728.459Banka Kredileri5 615.996 1.292.069Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 32.049.395 30.436.390Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.304.410 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 5.304.410 0Uzun Vadeli Karşılıklar403.815 589.705Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 403.815 589.705Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 1.112.918 2.327.156TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.486.534 34.645.320TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER51.371.706 41.600.527ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22.892.296 20.940.493Ödenmiş Sermaye17 16.500.000 16.500.000Sermaye Düzeltme Farkları17 8.996.498 8.996.498Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 382.155 382.155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-253.232 -270.562Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-253.232 -270.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -253.232 -270.562Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.570.456 1.570.456Yasal Yedekler17 1.570.456 1.570.456Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -6.238.054 1.066.382Net Dönem Karı veya Zararı17 1.934.473 -7.304.436TOPLAM ÖZKAYNAKLAR22.892.296 20.940.493TOPLAM KAYNAKLAR74.264.002 62.541.020Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 11.585.661 9.471.473Satışların Maliyeti18 -4.005.044 -3.924.492TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.580.617 5.546.981BRÜT KAR (ZARAR)7.580.617 5.546.981Genel Yönetim Giderleri19 -2.051.041 -1.077.094Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 2.268.416 441.182Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -833.598 -419.712ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.964.394 4.491.357Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 447.488 127.212Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.411.882 4.618.569Finansman Gelirleri22 3.947.448 9.136.121Finansman Giderleri22 -10.643.983 -21.422.320SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)715.347 -7.667.630Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.219.126 363.194Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 1.219.126 363.194SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.934.473 -7.304.436DÖNEM KARI (ZARARI)1.934.473 -7.304.436Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.934.473 -7.304.436Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17.330 -91.283Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.218 -117.029Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.888 25.746Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-4.888 25.746Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.330 -91.283TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.951.803 -7.395.719Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.951.803 -7.395.719http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821824BIST