***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 16.500.000 8.996.498 382.155 -270.562 1.570.456 1.066.382 -7.304.436 20.940.493 0 20.940.493Transferler-7.304.436 7.304.436 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)108.353 -1.537.930 -1.429.576 -1.429.576Dönem Karı (Zararı)-1.537.930 -1.537.930 -1.537.930Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)108.353Sermaye Arttırımı108.353 108.353Dönem Sonu Bakiyeler17 16.500.000 8.996.498 382.155 -162.208 1.570.456 -6.238.054 -1.537.930 19.510.916 0 19.510.916Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 16.500.000 8.996.498 382.155 -253.231 1.570.456 -6.238.054 1.934.473 22.892.296 0 22.892.296Transferler1.934.473 -1.934.473 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)79.151 -2.913.696 -2.834.545 -2.834.545Dönem Karı (Zararı)-2.913.696 -2.913.696 -2.913.696Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)79.151 79.151 79.151Dönem Sonu Bakiyeler17 16.500.000 8.996.498 382.155 -174.080 1.570.456 -4.303.581 -2.913.696 20.057.752 0 20.057.752Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.632.168 -2.132.742Dönem Karı (Zararı)-2.913.696 -1.537.930Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17 -2.913.696 -1.537.930Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.986.491 -391.291Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 734.349 -696.294Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler78.166 96.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 78.166 96.235Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler179.885 98.404Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 179.885 98.404Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.287.347 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 148.382 110.364Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-441.638 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 -441.638 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.606.743 -343.270Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.403.137 -247.392İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 3.403.137 -247.392Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler58.390 114.525İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 58.390 114.525Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 1.079.131 -70.743Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler357.969 -40.140İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 357.969 -40.140Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 0 -32.041Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-191.292 -67.479İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -191.292 -67.479İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.100.592 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.100.592 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.679.538 -2.272.491Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 53.166 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-100.536 139.749YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.608 1.016.268Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.016.268Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.015.448Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 820Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.608 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -7.608 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.588.323 1.739.680Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.739.680Kredilerden Nakit Girişleri5 0 1.739.680Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.588.323 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -947.293 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 -1.641.030 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.036.237 623.206NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.036.237 623.206DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.648.792 462.928DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.685.029 1.086.134Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.685.029 1.648.792Ticari Alacaklar2.707.717 1.453.886İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.707.717 1.453.886Diğer Alacaklar29.485 4.668.094İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 29.485 4.668.094Stoklar8 295.651 295.651Peşin Ödenmiş Giderler67.462 96.219İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 67.462 96.219Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 14.262 15.865Diğer Dönen Varlıklar18.328 91.926İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 18.328 91.926ARA TOPLAM6.817.934 8.270.433TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.817.934 8.270.433DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar20.159.514 20.159.514Diğer Finansal Yatırımlar15 20.159.514 20.159.514Diğer Alacaklar25.620 27.168İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 25.620 27.168Maddi Duran Varlıklar37.295.450 37.700.115Arazi ve Arsalar13 248.413 248.413Binalar13 77.848 79.529Tesis, Makine ve Cihazlar13 36.513.304 36.913.575Taşıtlar13 347.481 354.408Mobilya ve Demirbaşlar13 108.404 104.190Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.004.815 8.106.773İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar14 7.999.460 8.100.927Diğer Haklar14 5.355 5.846Peşin Ödenmiş Giderler1.708 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.708 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR65.487.107 65.993.570TOPLAM VARLIKLAR72.305.041 74.264.003KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.960.566 9.162.255İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.960.566 9.162.255Banka Kredileri5 9.960.566 9.162.255Diğer Finansal Yükümlülükler15.444 14.953Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler5 15.444 14.953Ticari Borçlar530.487 172.518İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 530.487 172.518Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 50.573 58.374Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.324.914 1.766.553İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.324.914 1.766.553Kısa Vadeli Karşılıklar432.632 612.294Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 124.224 112.595Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 308.408 499.699Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.491 98.226İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 5.491 98.226ARA TOPLAM12.320.107 11.885.173TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.320.107 11.885.173UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar32.917.106 32.665.391İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar32.917.106 32.665.391Banka Kredileri5 32.917.106 32.665.391Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.304.410 5.304.410İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 5.304.410 5.304.410Uzun Vadeli Karşılıklar422.041 403.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 422.041 403.815Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 1.283.625 1.112.918TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.927.182 39.486.534TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER52.247.289 51.371.707ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.057.752 22.892.296Ödenmiş Sermaye17 16.500.000 16.500.000Sermaye Düzeltme Farkları17 8.996.498 8.996.498Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 382.155 382.155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-174.080 -253.231Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-174.080 -253.231Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -174.080 -253.231Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.570.456 1.570.456Yasal Yedekler17 1.570.456 1.570.456Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -4.303.581 -6.238.055Net Dönem Karı veya Zararı17 -2.913.696 1.934.473TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.057.752 22.892.296TOPLAM KAYNAKLAR72.305.041 74.264.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 2.789.109 2.446.498Satışların Maliyeti18 -1.229.930 -1.071.757TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.559.179 1.374.741BRÜT KAR (ZARAR)1.559.179 1.374.741Genel Yönetim Giderleri19 -925.361 -402.905Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 261.868 172.050Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -101.457 -55.767ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)794.229 1.088.119Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 450.002 4.072FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.244.231 1.092.191Finansman Gelirleri22 620.475 387.477Finansman Giderleri22 -4.630.020 -2.907.234SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.765.314 -1.427.566Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-148.382 -110.364Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -148.382 -110.364SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.913.696 -1.537.930DÖNEM KARI (ZARARI)-2.913.696 -1.537.930Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.913.696 -1.537.930Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar79.151 108.353Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)101.476 138.914Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-22.325 -30.561Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-22.325 -30.561Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)79.151 108.353TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.834.545 -1.429.577Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.834.545 -1.429.577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847463BIST