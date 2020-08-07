***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
07.08.2020 18:10
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 16.500.000 8.996.498 382.155 -270.562 1.570.456 -221.307 -6.016.747 20.940.493 0 20.940.493
Transferler
-6.016.747 6.016.747 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.464 -1.617.746 -1.560.282 -1.560.282
Dönem Karı (Zararı)
-1.617.746 -1.617.746 -1.617.746
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
57.464 57.464 57.464
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.996.498 382.155 -213.098 1.570.456 -6.238.054 -1.617.746 19.380.211 0 19.380.211
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 16.500.000 8.996.498 382.155 -253.231 1.570.456 -6.238.054 1.934.473 22.892.296 0 22.892.296
Transferler
1.934.473 -1.934.473 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.191 -3.481.052 -3.562.243 -3.562.243
Dönem Karı (Zararı)
-3.481.052 -3.481.052 -3.481.052
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.191 -81.191 -81.191
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.996.498 382.155 -334.423 1.570.456 -4.303.581 -3.481.052 19.330.052 0 19.330.052
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.173.838 -3.121.163
Dönem Karı (Zararı)
-3.481.052 -1.617.746
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 -3.481.052 -1.617.746
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.416.683 -931.445
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 -511.052 -1.326.727
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.136 75.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 33.136 75.903
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
197.452 56.664
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -9.339 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 206.791 56.664
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 223.023 262.715
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
13,14 9.207.401 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-883.277 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -883.277 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23 150.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.899.967 -615.136
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
15 74.686 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.954.492 -1.307.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 2.954.492 -1.307.176
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
67.260 155.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 67.260 155.523
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 844.862 44.312
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
149.749 655.125
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 149.749 655.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 0 112.177
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-191.082 -275.097
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -191.082 -275.097
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.835.598 -3.164.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 87.848 0
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-749.608 43.164
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.157.141 2.091.109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.091.109
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14 0 2.089.468
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14 0 1.641
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.944 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -14.944 0
Ödenen Faiz
22 -1.338.161 0
Alınan Faiz
22 195.964 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.380.767 1.228.458
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
700.000 1.228.458
Kredilerden Nakit Girişleri
5 700.000 1.228.458
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.080.767 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.221.302 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -4.859.465 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.635.930 198.404
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.635.930 198.404
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.648.792 462.928
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.284.722 661.332
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.284.722 1.648.792
Ticari Alacaklar
3.156.363 1.453.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.156.363 1.453.886
Diğer Alacaklar
29.484 4.668.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 29.484 4.668.094
Stoklar
8 295.651 295.651
Peşin Ödenmiş Giderler
84.128 96.219
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 84.128 96.219
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 25.121 15.865
Diğer Dönen Varlıklar
0 91.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 0 91.926
ARA TOPLAM
6.875.469 8.270.433
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.875.469 8.270.433
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
20.159.514 20.159.514
Diğer Finansal Yatırımlar
15 20.159.514 20.159.514
Diğer Alacaklar
25.620 27.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 25.620 27.168
Maddi Duran Varlıklar
42.351.329 37.700.115
Arazi ve Arsalar
13 248.413 248.413
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
13 76.167 79.529
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 41.574.001 36.913.575
Taşıtlar
13 340.554 354.408
Mobilya ve Demirbaşlar
13 112.194 104.190
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.902.858 8.106.773
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
14 7.897.994 8.100.927
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 4.864 5.846
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
70.439.321 65.993.570
TOPLAM VARLIKLAR
77.314.790 74.264.003
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.652.070 9.162.255
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.652.070 9.162.255
Banka Kredileri
5 917.537 1.026.879
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 11.734.533 8.135.376
Diğer Finansal Yükümlülükler
609 14.953
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 609 14.953
Ticari Borçlar
322.267 172.518
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 322.267 172.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 67.871 58.374
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.766.553 1.766.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.766.553 1.766.553
Kısa Vadeli Karşılıklar
429.827 612.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 121.419 112.595
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 308.408 499.699
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
57.364 98.226
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 57.364 98.226
ARA TOPLAM
15.296.561 11.885.173
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.296.561 11.885.173
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.333.936 32.665.392
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.333.936 32.665.392
Banka Kredileri
5 468.965 615.996
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 35.864.971 32.049.396
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.421.134 5.304.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 4.421.134 5.304.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
620.066 403.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 620.066 403.815
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 1.313.041 1.112.917
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.688.177 39.486.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.984.738 51.371.707
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.330.052 22.892.296
Ödenmiş Sermaye
17 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 8.996.498 8.996.498
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 382.154 382.154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-334.423 -253.231
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-334.423 -253.231
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -334.423 -253.231
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.570.456 1.570.456
Yasal Yedekler
17 1.570.456 1.570.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -4.303.581 -6.238.054
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -3.481.052 1.934.473
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.330.052 22.892.296
TOPLAM KAYNAKLAR
77.314.790 74.264.003
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 7.103.314 6.295.326 4.314.204 3.848.828
Satışların Maliyeti
18 -2.589.887 -2.340.785 -1.359.956 -1.269.028
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.513.427 3.954.541 2.954.248 2.579.800
BRÜT KAR (ZARAR)
4.513.427 3.954.541 2.954.248 2.579.800
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.346.180 -779.085 -420.819 -376.180
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 577.866 397.136 315.997 225.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -175.361 -135.231 -73.903 -79.464
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.569.752 3.437.361 2.775.523 2.349.242
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 897.513 14.130 447.511 10.058
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.467.265 3.451.491 3.223.034 2.359.300
Finansman Gelirleri
22 1.160.002 702.287 539.527 314.810
Finansman Giderleri
22 -8.885.296 -5.508.808 -4.255.276 -2.601.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.258.029 -1.355.030 -492.715 72.536
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-223.023 -262.716 -74.641 -152.352
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -223.023 -262.716 -74.641 -152.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.481.052 -1.617.746 -567.356 -79.816
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.481.052 -1.617.746 -567.356 -79.816
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.481.052 -1.617.746 -567.356 -79.816
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-81.191 57.464 -160.343 -50.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -104.091 73.672 -205.568 -65.243
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.900 -16.208 45.225 14.353
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22.900 -16.208 45.225 14.353
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-81.191 57.464 -160.343 -50.890
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.562.243 -1.560.282 -727.699 -130.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.562.243 -1.560.282 -727.699 -130.706
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866726
BIST