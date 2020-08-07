***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 16.500.000 8.996.498 382.155 -270.562 1.570.456 -221.307 -6.016.747 20.940.493 0 20.940.493Transferler-6.016.747 6.016.747 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)57.464 -1.617.746 -1.560.282 -1.560.282Dönem Karı (Zararı)-1.617.746 -1.617.746 -1.617.746Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)57.464 57.464 57.464Dönem Sonu Bakiyeler17 16.500.000 8.996.498 382.155 -213.098 1.570.456 -6.238.054 -1.617.746 19.380.211 0 19.380.211Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 16.500.000 8.996.498 382.155 -253.231 1.570.456 -6.238.054 1.934.473 22.892.296 0 22.892.296Transferler1.934.473 -1.934.473 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-81.191 -3.481.052 -3.562.243 -3.562.243Dönem Karı (Zararı)-3.481.052 -3.481.052 -3.481.052Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-81.191 -81.191 -81.191Dönem Sonu Bakiyeler17 16.500.000 8.996.498 382.155 -334.423 1.570.456 -4.303.581 -3.481.052 19.330.052 0 19.330.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.173.838 -3.121.163Dönem Karı (Zararı)-3.481.052 -1.617.746Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17 -3.481.052 -1.617.746Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.416.683 -931.445Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 -511.052 -1.326.727Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler33.136 75.903Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 33.136 75.903Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler197.452 56.664Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -9.339 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 206.791 56.664Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 223.023 262.715Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler13,14 9.207.401 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-883.277 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 -883.277 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler23 150.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.899.967 -615.136Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)15 74.686 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.954.492 -1.307.176İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 2.954.492 -1.307.176Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler67.260 155.523İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 67.260 155.523Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 844.862 44.312Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler149.749 655.125İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 149.749 655.125Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 0 112.177Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-191.082 -275.097İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -191.082 -275.097Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.835.598 -3.164.327Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 87.848 0Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-749.608 43.164YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.157.141 2.091.109Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.091.109Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13,14 0 2.089.468Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13,14 0 1.641Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.944 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -14.944 0Ödenen Faiz22 -1.338.161 0Alınan Faiz22 195.964 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.380.767 1.228.458Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri700.000 1.228.458Kredilerden Nakit Girişleri5 700.000 1.228.458Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.080.767 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.221.302 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 -4.859.465 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.635.930 198.404NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.635.930 198.404DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.648.792 462.928DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.284.722 661.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.284.722 1.648.792Ticari Alacaklar3.156.363 1.453.886İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.156.363 1.453.886Diğer Alacaklar29.484 4.668.094İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 29.484 4.668.094Stoklar8 295.651 295.651Peşin Ödenmiş Giderler84.128 96.219İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 84.128 96.219Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 25.121 15.865Diğer Dönen Varlıklar0 91.926İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 0 91.926ARA TOPLAM6.875.469 8.270.433TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.875.469 8.270.433DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar20.159.514 20.159.514Diğer Finansal Yatırımlar15 20.159.514 20.159.514Diğer Alacaklar25.620 27.168İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 25.620 27.168Maddi Duran Varlıklar42.351.329 37.700.115Arazi ve Arsalar13 248.413 248.413Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri0 0Binalar13 76.167 79.529Tesis, Makine ve Cihazlar13 41.574.001 36.913.575Taşıtlar13 340.554 354.408Mobilya ve Demirbaşlar13 112.194 104.190Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.902.858 8.106.773İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar14 7.897.994 8.100.927Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 4.864 5.846TOPLAM DURAN VARLIKLAR70.439.321 65.993.570TOPLAM VARLIKLAR77.314.790 74.264.003KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.652.070 9.162.255İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.652.070 9.162.255Banka Kredileri5 917.537 1.026.879Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 11.734.533 8.135.376Diğer Finansal Yükümlülükler609 14.953Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler5 609 14.953Ticari Borçlar322.267 172.518İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 322.267 172.518Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 67.871 58.374Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.766.553 1.766.553İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.766.553 1.766.553Kısa Vadeli Karşılıklar429.827 612.294Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 121.419 112.595Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 308.408 499.699Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler57.364 98.226İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 57.364 98.226ARA TOPLAM15.296.561 11.885.173TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.296.561 11.885.173UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar36.333.936 32.665.392İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar36.333.936 32.665.392Banka Kredileri5 468.965 615.996Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 35.864.971 32.049.396Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.421.134 5.304.410İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 4.421.134 5.304.410Uzun Vadeli Karşılıklar620.066 403.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 620.066 403.815Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 1.313.041 1.112.917TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.688.177 39.486.534TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER57.984.738 51.371.707ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.330.052 22.892.296Ödenmiş Sermaye17 16.500.000 16.500.000Sermaye Düzeltme Farkları17 8.996.498 8.996.498Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 382.154 382.154Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-334.423 -253.231Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-334.423 -253.231Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -334.423 -253.231Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.570.456 1.570.456Yasal Yedekler17 1.570.456 1.570.456Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -4.303.581 -6.238.054Net Dönem Karı veya Zararı17 -3.481.052 1.934.473TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.330.052 22.892.296TOPLAM KAYNAKLAR77.314.790 74.264.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 7.103.314 6.295.326 4.314.204 3.848.828Satışların Maliyeti18 -2.589.887 -2.340.785 -1.359.956 -1.269.028TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.513.427 3.954.541 2.954.248 2.579.800BRÜT KAR (ZARAR)4.513.427 3.954.541 2.954.248 2.579.800Genel Yönetim Giderleri19 -1.346.180 -779.085 -420.819 -376.180Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 577.866 397.136 315.997 225.086Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -175.361 -135.231 -73.903 -79.464ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.569.752 3.437.361 2.775.523 2.349.242Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 897.513 14.130 447.511 10.058FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.467.265 3.451.491 3.223.034 2.359.300Finansman Gelirleri22 1.160.002 702.287 539.527 314.810Finansman Giderleri22 -8.885.296 -5.508.808 -4.255.276 -2.601.574SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.258.029 -1.355.030 -492.715 72.536Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-223.023 -262.716 -74.641 -152.352Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -223.023 -262.716 -74.641 -152.352SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.481.052 -1.617.746 -567.356 -79.816DÖNEM KARI (ZARARI)-3.481.052 -1.617.746 -567.356 -79.816Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.481.052 -1.617.746 -567.356 -79.816Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-81.191 57.464 -160.343 -50.890Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -104.091 73.672 -205.568 -65.243Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22.900 -16.208 45.225 14.353Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22.900 -16.208 45.225 14.353Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-81.191 57.464 -160.343 -50.890TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.562.243 -1.560.282 -727.699 -130.706Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.562.243 -1.560.282 -727.699 -130.706http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866726BIST