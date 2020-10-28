***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.996.498 382.155 -270.562 1.570.456 -221.307 -6.016.747 20.940.493 0 20.940.493Transferler-6.016.747 6.016.747Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)72.833 3.622.171 3.695.004 0 3.695.004Dönem Karı (Zararı)3.622.171 3.622.171 0 3.622.171Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)72.833 72.833 0 72.833Dönem Sonu Bakiyeler17 16.500.000 8.996.498 382.155 -197.729 1.570.456 -6.238.054 3.622.171 24.635.497 0 24.635.497Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 16.500.000 8.996.498 382.155 -253.231 -6.238.054 1.934.473 22.892.296 0 22.892.296Transferler1.934.473 -1.934.473 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-218.216 -9.442.877 -9.661.093 0 -9.661.093Dönem Karı (Zararı)-9.442.877 -9.442.877 0 -9.442.877Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-218.216 -218.216 0 -218.216Dönem Sonu Bakiyeler17 16.500.000 8.996.498 382.155 -471.447 1.570.456 -4.303.581 -9.442.877 13.231.203 0 13.231.203Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.285.717 2.361.274Dönem Karı (Zararı)-9.442.877 3.622.171Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17 -9.442.877 3.622.171Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.262.176 -148.683Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 17.043 1.878.802Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 -22.288 26.446Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 234.264 -2.095.867Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 224.597 41.936Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler13,14 19.058.475Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.324.915Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13,14 -1.324.915Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler75.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.716.033 -1.151.131Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)15 -48.449 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.519.529 -1.102.312İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 2.519.529 -1.102.312Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler56.950 158.266İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 56.950 158.266Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 968.372 62.255Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.872 -224.044İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 38.872 -224.044Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 181.717 20.846Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler999.042 -66.142İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 999.042 -66.142Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.535.332 2.322.357Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -25.680Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.223.935 38.917YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.345.663 -629.362Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.287.819Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 3.285.358Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 2.461Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.516.122 -3.917.181Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -5.516.122 -3.917.181Ödenen Faiz22 -2.084.899Alınan Faiz22 255.358FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.638.133 1.554.839Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.225.512 6.183.600Kredilerden Nakit Girişleri5 700.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri5 5.525.512 6.183.600Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.863.645 -4.628.761Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.108.316 -1.221.066Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 -9.755.329 -3.407.695YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)301.921 3.286.751NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)301.921 3.286.751DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.648.792 462.928DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.950.713 3.749.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.950.713 1.648.792Ticari Alacaklar3.591.326 1.453.886İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.591.326 1.453.886Diğer Alacaklar29.484 4.668.094İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 29.484 4.668.094Stoklar8 295.651 295.651Peşin Ödenmiş Giderler11 53.107 96.219Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 34.145 15.865Diğer Dönen Varlıklar0 91.925İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 0 91.925ARA TOPLAM5.954.426 8.270.432TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.954.426 8.270.432DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar15 20.159.514 20.159.514Diğer Alacaklar25.620 27.168İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 25.620 27.168Maddi Duran Varlıklar41.881.419 37.700.115Arazi ve Arsalar13 248.413 248.413Binalar13 74.468 79.528Tesis, Makine ve Cihazlar13 41.116.414 36.913.576Taşıtlar13 333.551 354.408Mobilya ve Demirbaşlar13 108.573 104.190Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.799.780 8.106.773İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar14 7.795.412 8.100.927Diğer Haklar14 4.368 5.846Peşin Ödenmiş Giderler386 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 386 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR69.866.719 65.993.570TOPLAM VARLIKLAR75.821.145 74.264.002KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.676.754 9.162.255İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.676.754 9.162.255Banka Kredileri5 834.198 1.026.879Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 13.842.556 8.135.376Diğer Finansal Yükümlülükler2.803 14.953Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler5 2.803 14.953Ticari Borçlar211.390 172.518İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 211.390 172.518Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 60.058 58.374Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.766.553 1.766.553İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.766.553 1.766.553Kısa Vadeli Karşılıklar412.323 612.294Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 103.915 112.595Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 308.408 499.699Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler63.056 98.226İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 63.056 98.226ARA TOPLAM17.192.937 11.885.173TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.192.937 11.885.173UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar39.315.535 32.665.391İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar39.315.535 32.665.391Banka Kredileri5 390.652 615.995Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 38.924.883 32.049.396Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.979.495 5.304.410İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 3.979.495 5.304.410Uzun Vadeli Karşılıklar826.008 403.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 826.008 403.815Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 1.275.967 1.112.918TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.397.005 39.486.534TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER62.589.942 51.371.707ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.231.203 22.892.295Ödenmiş Sermaye17 16.500.000 16.500.000Sermaye Düzeltme Farkları17 8.996.498 8.996.498Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 382.155 382.155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-471.448 -253.232Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-471.448 -253.232Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -471.448 -253.232Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.570.456 1.570.456Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -4.303.581 -6.238.054Net Dönem Karı veya Zararı17 -9.442.877 1.934.472TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.231.203 22.892.295TOPLAM KAYNAKLAR75.821.145 74.264.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11.476.642 11.188.964 4.373.328 4.893.638Satışların Maliyeti-3.693.223 -3.282.234 -1.103.337 -941.448TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.783.419 7.906.730 3.269.991 3.952.190BRÜT KAR (ZARAR)7.783.419 7.906.730 3.269.991 3.952.190Genel Yönetim Giderleri19 -1.692.206 -1.281.494 -346.026 -502.409Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 611.707 521.803 33.842 124.667Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -315.320 -275.181 -139.959 -139.950ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.387.600 6.871.858 2.817.848 3.434.498Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 1.342.690 23.907 445.177 9.776FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.730.290 6.895.765 3.263.025 3.444.274Finansman Gelirleri22 2.345.202 3.400.883 1.185.200 2.698.596Finansman Giderleri22 -19.293.772 -6.632.541 -10.408.476 -1.123.733SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.218.280 3.664.107 -5.960.251 5.019.137Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-224.597 -41.936 -1.574 220.779Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -224.597 -41.936 -1.574 220.779SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-9.442.877 3.622.171 -5.961.825 5.239.916DÖNEM KARI (ZARARI)-9.442.877 3.622.171 -5.961.825 5.239.916Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-9.442.877 3.622.171 -5.961.825 5.239.916Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-218.216 72.833 -137.025 15.369Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-279.764 93.376 -175.673 19.704Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler61.548 -20.543 38.648 -4.335Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi61.548 -20.543 38.648 -4.335Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-218.216 72.833 -137.025 15.369TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.661.093 3.695.004 -6.098.850 5.255.285Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-9.661.093 3.695.004 -6.098.850 5.255.285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884679BIST