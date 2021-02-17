***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.996.498 382.155 -270.562 1.570.456 1.066.382 -7.304.436 20.940.493 0 20.940.493Transferler-7.304.436 7.304.436 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.330 1.934.473 1.951.803 0 1.951.803Dönem Karı (Zararı)1.934.473 1.934.473 0 1.934.473Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.330 17.330 0 17.330Dönem Sonu Bakiyeler17 16.500.000 8.996.498 382.155 -253.232 1.570.456 -6.238.054 1.934.473 22.892.296 0 22.892.296Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.996.498 382.155 -253.232 1.570.456 -6.238.054 1.934.473 22.892.296 0 22.892.296Transferler1.934.473 -1.934.473 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.336 -8.133.822Dönem Karı (Zararı)-8.140.158 14.758.474 0 14.758.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.298.607 8.939.037Dönem Karı (Zararı)17 -8.140.158 1.934.473Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17 -8.140.158 1.934.473Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.592.696 13.078.090Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 3.037.421 -3.067.046Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler145.939 9.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 89.262 9.634Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler56.677 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.160.958 3.742.584Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 3.160.958 3.742.584Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 596.653 -1.219.126Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler27 15.418.278 5.430.220Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.766.553 8.181.824Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -1.766.553 8.181.824İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.937.864 -6.046.593Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 55.052 -393.198Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.897.247 -4.772.160İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.897.247 -4.772.160Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-54.631 52.528İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -54.631 52.528Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 2.325 -4.487Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 1.014.231 -707.819Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.916 -270.327İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -9.916 -270.327Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 0 -74.490Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler33.556 123.360İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 33.556 123.360Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.390.402 8.965.970Alınan Kira20 3.000 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -25.680 -126.801Vergi İadeleri (Ödemeleri)-69.115 99.868YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.553.566 -3.672.181Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri80.433 3.282Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 80.433 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 0 3.282Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.923.680 -3.789.989Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -5.923.680 -3.789.989Alınan Faiz21 289.681 114.526FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.847.455 -4.478.043Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.490.512 14.269.694Kredilerden Nakit Girişleri6 965.000 500.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6 5.525.512 13.769.694Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.877.140 -15.303.841Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.706.091 -1.658.637Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -14.171.049 -13.645.204Ödenen Faiz22 -3.460.827 -3.443.896YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.102.414 788.813NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.102.414 788.813DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.251.741 462.928DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ149.327 1.251.741Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 149.939 1.255.594Finansal Yatırımlar341.998 397.051Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5-a 102.000 102.000Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar5-a 239.998 295.051Ticari Alacaklar2.213.608 1.453.886İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.213.608 1.453.886Diğer Alacaklar29.484 4.668.094İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 29.484 4.668.094Stoklar9 293.326 295.651Peşin Ödenmiş Giderler12 71.191 96.219Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 41.980 15.865Diğer Dönen Varlıklar99.777 88.071İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 99.777 88.071ARA TOPLAM3.241.303 8.270.431TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.241.303 8.270.431DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar20.159.514 20.159.514Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarDiğer Finansal Yatırımlar5-b 20.159.514 20.159.514Diğer Alacaklar25.620 27.168İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 25.620 27.168Maddi Duran Varlıklar41.796.487 37.700.117Arazi ve Arsalar14 248.413 248.413Binalar14 72.768 79.529Tesis, Makine ve Cihazlar14 40.658.827 36.913.576Taşıtlar14 664.678 354.409Mobilya ve Demirbaşlar14 151.801 104.190Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.696.702 8.106.773İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar15 7.692.831 8.100.927Diğer Haklar15 3.871 5.846TOPLAM DURAN VARLIKLAR69.678.323 65.993.572TOPLAM VARLIKLAR72.919.626 74.264.003KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar105.053 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar105.053 0Banka Kredileri6 105.053 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.269.079 9.162.255İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.269.079 9.162.255Banka Kredileri6-a 643.483 1.026.879Kiralama İşlemlerinden Borçlar6-a 13.625.596 8.135.376Diğer Finansal Yükümlülükler5.116 14.953Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6-c 5.116 14.953Ticari Borçlar162.601 172.518İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 162.601 172.518Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 67.486 58.374Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.766.553 1.766.553İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.766.553 1.766.553Kısa Vadeli Karşılıklar440.117 612.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 131.709 112.594Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 308.408 499.699Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.999 98.226İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 19.999 98.226ARA TOPLAM16.836.004 11.885.172TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.836.004 11.885.172UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar35.579.096 32.665.392İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar35.579.096 32.665.392Banka Kredileri6-b 505.311 615.996Kiralama İşlemlerinden Borçlar6-b 35.073.785 32.049.396Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.537.857 5.304.410İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.537.857 5.304.410Uzun Vadeli Karşılıklar497.040 403.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 497.040 403.815Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 1.711.155 1.112.918TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.325.148 39.486.535TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER58.161.152 51.371.707ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.758.474 22.892.296Ödenmiş Sermaye17 16.500.000 16.500.000Sermaye Düzeltme Farkları17 8.996.498 8.996.498Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 382.155 382.155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-246.896 -253.232Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-246.896 -253.232Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -246.896 -253.232Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.570.456 1.570.456Yasal Yedekler17 1.570.456 1.570.456Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -4.303.581 -6.238.054Net Dönem Karı veya Zararı17 -8.140.158 1.934.473TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.758.474 22.892.296TOPLAM KAYNAKLAR72.919.626 74.264.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 14.525.813 11.585.661Satışların Maliyeti18 -4.997.392 -4.005.044TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.528.421 7.580.617BRÜT KAR (ZARAR)9.528.421 7.580.617Genel Yönetim Giderleri19 -2.131.349 -2.051.041Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 653.156 2.268.416Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -174.285 -833.597ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.875.943 6.964.395Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 2.186.725 447.488FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.062.668 7.411.883Finansman Gelirleri22-a 2.847.388 3.947.448Finansman Giderleri22-b -20.453.561 -10.643.984SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.543.505 715.347Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-596.653 1.219.126Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -596.653 1.219.126SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-8.140.158 1.934.473DÖNEM KARI (ZARARI)-8.140.158 1.934.473Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-8.140.158 1.934.473Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.336 17.330Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.920 22.218Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.584 -4.888Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 -1.584 -4.888Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.336 17.330TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.133.822 1.951.803Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-8.133.822 1.951.803http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910479BIST