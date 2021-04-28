***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.996.498 382.155 -253.231 1.570.456 -6.238.054 1.934.473 22.892.296 0 22.892.296Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler1.934.473 -1.934.473 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)79.151 -2.913.696 -2.834.545 -2.834.545Dönem Karı (Zararı)-2.913.696 -2.913.696 -2.913.696Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)79.151 79.151 79.151Dönem Sonu Bakiyeler17 16.500.000 8.996.498 382.155 -174.080 1.570.456 -4.303.581 -2.913.696 20.057.752 0 20.057.752Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.996.498 382.155 -246.896 1.570.456 -4.303.581 -8.140.158 14.758.474 0 14.758.474Transferler-8.140.158 8.140.158 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)82.071 -4.600.610 -4.518.537 -4.518.537Dönem Karı (Zararı)-4.600.610 4.600.610 4.600.610Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)82.071 82.071 82.071Sermaye Arttırımı16.500.000 891.935 17.391.935 17.391.935Dönem Sonu Bakiyeler17 33.000.000 8.996.498 1.274.089 -164.825 1.570.456 -12.443.739 -4.600.610 27.631.870 0 27.631.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.116.683 4.632.168Dönem Karı (Zararı)-4.600.610 -2.913.696Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.600.610 -2.913.696Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler779.424 3.986.492Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,23 849.351 734.349Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11,23 77.600 78.167Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler126.911 179.885Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22,23 126.911 179.885Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler23 61.935 3.287.347Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 105.265 148.382Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-441.638 -441.638Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12,23 -441.638 -441.638İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.362.769 3.606.742Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -770.846 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-691.026 3.403.137İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -691.026 3.403.137Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-548.738