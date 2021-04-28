***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
28.04.2021 18:10
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.996.498 382.155 -253.231 1.570.456 -6.238.054 1.934.473 22.892.296 0 22.892.296
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
1.934.473 -1.934.473 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
79.151 -2.913.696 -2.834.545 -2.834.545
Dönem Karı (Zararı)
-2.913.696 -2.913.696 -2.913.696
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
79.151 79.151 79.151
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.996.498 382.155 -174.080 1.570.456 -4.303.581 -2.913.696 20.057.752 0 20.057.752
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.996.498 382.155 -246.896 1.570.456 -4.303.581 -8.140.158 14.758.474 0 14.758.474
Transferler
-8.140.158 8.140.158 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
82.071 -4.600.610 -4.518.537 -4.518.537
Dönem Karı (Zararı)
-4.600.610 4.600.610 4.600.610
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
82.071 82.071 82.071
Sermaye Arttırımı
16.500.000 891.935 17.391.935 17.391.935
Dönem Sonu Bakiyeler
17 33.000.000 8.996.498 1.274.089 -164.825 1.570.456 -12.443.739 -4.600.610 27.631.870 0 27.631.870
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.116.683 4.632.168
Dönem Karı (Zararı)
-4.600.610 -2.913.696
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.600.610 -2.913.696
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
779.424 3.986.492
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,23 849.351 734.349
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,23 77.600 78.167
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
126.911 179.885
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22,23 126.911 179.885
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23 61.935 3.287.347
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 105.265 148.382
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-441.638 -441.638
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12,23 -441.638 -441.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.362.769 3.606.742
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -770.846 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-691.026 3.403.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -691.026 3.403.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-548.738