***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.996.498 382.155 -253.231 1.570.456 -6.238.054 1.934.473 22.892.297 22.892.297Transferler1.934.473 -1.934.473Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.562.243 -3.562.243Dönem Karı (Zararı)-3.481.052 -3.481.052 -3.481.052Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-81.191 -81.191 -81.191Dönem Sonu Bakiyeler17 16.500.000 8.996.498 382.155 -334.422 1.570.456 -4.303.581 -3.481.052 19.330.054 19.330.054Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.996.498 382.155 -246.896 1.570.456 -4.303.581 -8.140.158 14.758.474 14.758.474Transferler-8.140.158 8.140.158 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.255.136 -4.255.136Dönem Karı (Zararı)-4.312.844 -4.312.844 -4.312.844Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)57.708 57.708 57.708Sermaye Arttırımı16.500.000 891.934 17.391.934 17.391.934Dönem Sonu Bakiyeler17 33.000.000 8.996.498 1.274.089 -189.188 1.570.456 -12.443.739 -4.312.844 27.895.272 27.895.272Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.428.841 8.173.838Dönem Karı (Zararı)-4.312.844 -3.481.052Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.312.844 -3.481.052Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.859.514 8.416.683Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 1.659.130 -511.052Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11,23 45.743 33.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler45.743 33.136Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22,23 -418.236 197.452Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-752.264 -9.339Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler334.028 206.791Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler23 -100.467 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 423.030 223.023Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler8.133.590 9.207.401Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -883.276 -883.277Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-883.276 -883.277Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 150.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-976.342 3.899.967Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 326.999 74.686Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.798.834 2.954.492Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,13 -301.143 67.260Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -3.900 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -258.217 844.862Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 35.723 149.749Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13,16 1.023.030 -191.082Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.570.328 8.835.598Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 87.848Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.141.487 -749.608YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.325.649 181.019Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri260.000 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 260.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.117.994 -14.944Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.117.994 -14.944Alınan Faiz22 532.345 195.963FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.496.982 -6.718.927Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri17 17.391.935 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.989.988 700.000Kredilerden Nakit Girişleri6 2.989.988 700.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.789.541 -6.080.766Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.242.964 -1.221.301Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -8.546.577 -4.859.465Ödenen Faiz22 -95.400 -1.338.161YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.600.174 1.635.930NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.600.174 1.635.930DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 149.939 1.648.792DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.750.113 3.284.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.970.032 149.939Finansal Yatırımlar5 14.999 341.998Ticari Alacaklar4.012.441 2.213.608İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.012.441 2.213.608Diğer Alacaklar72.409 29.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 72.409 29.484Stoklar9 297.226 293.326Peşin Ödenmiş Giderler12 50.045 71.191Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 25.114 41.980Diğer Dönen Varlıklar13 376.416 99.777ARA TOPLAM16.818.682 3.241.303TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.818.682 3.241.303DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 20.159.514 20.159.514Diğer Alacaklar25.618 25.618İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 25.618 25.618Maddi Duran Varlıklar14 42.667.438 41.796.487Arazi ve Arsalar248.413 248.413Binalar69.426 72.769Tesis, Makine ve Cihazlar40.835.992 40.658.827Taşıtlar1.364.131 664.677Diğer Maddi Duran Varlıklar149.476 151.801Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 7.493.907 7.696.702İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar7.491.011 7.692.831Diğer Haklar2.896 3.871TOPLAM DURAN VARLIKLAR70.346.477 69.678.321TOPLAM VARLIKLAR87.165.159 72.919.624KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 53.361 105.053Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 16.737.156 14.269.079Diğer Finansal Yükümlülükler6 4.690 5.114Ticari Borçlar198.322 162.601İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 198.322 162.601Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 67.619 67.486Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.766.553 1.766.553Kısa Vadeli Karşılıklar466.699 440.117Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 158.291 131.709Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 308.408 308.408Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.394 19.999ARA TOPLAM19.295.794 16.836.002TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.295.794 16.836.002UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 34.603.331 35.579.096Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.654.581 3.537.857Uzun Vadeli Karşılıklar564.758 497.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 564.758 497.040Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 2.151.423 1.711.155TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.974.093 41.325.148TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER59.269.887 58.161.150ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27.895.272 14.758.474Ödenmiş Sermaye33.000.000 16.500.000Sermaye Düzeltme Farkları8.996.498 8.996.498Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.274.089 382.155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-189.188 -246.896Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-189.188 -246.896Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-189.188 -246.896Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.570.456 1.570.456Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-12.443.739 -4.303.581Net Dönem Karı veya Zararı-4.312.844 -8.140.158TOPLAM ÖZKAYNAKLAR27.895.272 14.758.474TOPLAM KAYNAKLAR87.165.159 72.919.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3,18 7.979.925 4.888.225 7.103.314 4.314.204Satışların Maliyeti3,18 -2.752.536 -1.333.372 -2.589.886 -1.359.956TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.227.389 3.554.853 4.513.428 2.954.248BRÜT KAR (ZARAR)5.227.389 3.554.853 4.513.428 2.954.248Genel Yönetim Giderleri19 -2.714.088 -448.129 -1.346.180 -420.819Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 430.446 149.678 577.865 315.997Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -52.749 -23.133 -175.361 -73.903ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.890.998 3.233.269 3.569.752 2.775.523Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 1.132.378 448.766 897.513 447.511FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.023.376 3.682.035 4.467.265 3.223.034Finansman Gelirleri22 1.614.280 1.016.846 1.160.002 539.527Finansman Giderleri22 -9.527.470 -4.093.350 -8.885.296 -4.255.276SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.889.814 605.531 -3.258.029 -492.715Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-423.030 -317.765 -223.023 -74.641Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -423.030 -317.765 -223.023 -74.641SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.312.844 287.766 -3.481.052 -567.356DÖNEM KARI (ZARARI)-4.312.844 287.766 -3.481.052 -567.356Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-4.312.844 287.766 -3.481.052 -567.356Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar57.708 -24.364 -81.191 -160.343Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)74.946 -27.644 -104.091 -205.568Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-17.238 3.280 22.900 45.225Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-17.238 3.280 22.900 45.225Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.708 -24.364 -81.191 -160.343TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.255.136 263.402 -3.562.243 -727.699Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-4.255.136 263.402 -3.562.243 -727.699http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955071BIST