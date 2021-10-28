***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.996.498 382.155 -253.231 1.570.456 -6.238.054 1.934.473 22.892.297 0 22.892.297Transferler1.934.473 -1.934.473 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-218.216 -9.661.093 0 -9.661.093Dönem Karı (Zararı)-9.442.877 -9.442.877 0 -9.442.877Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-218.216 -9.442.877 -218.216 0 -218.216Dönem Sonu Bakiyeler16.500.000 8.996.498 382.155 -471.447 1.570.456 -4.303.581 -9.442.877 13.231.204 0 13.231.204Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.996.498 382.155 -246.896 1.570.456 -4.303.581 -8.140.158 14.758.474 0 14.758.474Transferler-8.140.158 8.140.158 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-50.179 -710.449 -760.628 0 -760.628Dönem Karı (Zararı)-710.449 -710.449 0 -9.442.877Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-710.449 -9.442.877Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.470.004 18.262.176Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.794.220 17.043Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.962 -22.288Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler162.240 234.264Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler162.240 234.264Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-7.509Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler608.575 224.597Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler9.522.084 19.058.475Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.031.259 -1.324.915Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14.055 75.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.158.530 4.716.043Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)329.009 -48.449Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.989.639 2.519.529İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.989.639 2.519.529Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.642.234 56.950İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.642.234 56.950Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.900Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-291.427 968.382Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.244 38.872İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)46.244 38.872Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)224.197 181.717Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.201.812 999.042İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.201.812 999.042Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.918.085 13.535.342Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-25.680Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.432.691 -1.223.935YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.293.590 -7.345.663Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri260.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri260.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.456.598 -5.516.122Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.456.598 -5.516.122Ödenen Faiz-2.349.719 -2.084.899Alınan Faiz1.252.727 255.358FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.643.356 -4.638.133Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri17.391.935Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.021.298 6.225.512Kredilerden Nakit Girişleri4.021.298 700.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri5.525.512Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.769.877 -10.863.645Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.552.267 -1.108.316Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-13.217.610 -9.755.329YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.835.160 301.931NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.835.160 301.931DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ149.327 1.648.792DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.984.487 1.950.723Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri11.042.956 149.939Finansal Yatırımlar12.989 341.998Ticari Alacaklar4.203.247 2.213.608İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.203.247 2.213.608Diğer Alacaklar72.409 29.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar72.409 29.484Stoklar297.226 293.326Peşin Ödenmiş Giderler116.066 71.191Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar61.133 41.980Diğer Dönen Varlıklar360.693 99.777İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar360.693 99.777ARA TOPLAM16.166.719 3.241.303TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.166.719 3.241.303DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar20.159.514 20.159.514Diğer Alacaklar25.620 25.618İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar25.620 25.618Maddi Duran Varlıklar43.496.205 41.796.488Arazi ve Arsalar248.413 248.413Binalar67.727 72.769Tesis, Makine ve Cihazlar40.353.341 40.658.827Taşıtlar1.344.293 664.678Mobilya ve Demirbaşlar145.982 151.801Yapılmakta Olan Yatırımlar1.336.449Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.390.829 7.696.701İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar7.388.430 7.692.830Diğer Haklar2.399 3.871TOPLAM DURAN VARLIKLAR71.072.168 69.678.321TOPLAM VARLIKLAR87.238.887 72.919.624KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar27.010 105.053İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar27.010 105.053Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17.388.382 14.269.079Diğer Finansal Yükümlülükler18.987 5.114Ticari Borçlar208.846 162.601İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar208.846 162.601Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar78.507 67.486Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.766.553 1.766.553Kısa Vadeli Karşılıklar464.973 440.117Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar156.565 131.709Sigortacılık Teknik Karşılıkları308.408 308.408Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.588 19.999ARA TOPLAM19.954.846 16.836.002TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.954.846 16.836.002UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar30.618.991 35.579.096İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar30.618.991 35.579.096Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.212.942 3.537.857Uzun Vadeli Karşılıklar757.588 497.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar757.588 497.040Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.304.741 1.711.155TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.894.262 41.325.148TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER55.849.108 58.161.150ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.389.779 14.758.474Ödenmiş Sermaye33.000.000 16.500.000Sermaye Düzeltme Farkları8.996.498 8.996.498Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.274.089 382.155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-297.076 -246.896Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-297.076 -246.896Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-297.076 -246.896Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.570.456 1.570.456Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-12.443.739 -4.303.581Net Dönem Karı veya Zararı-710.449 -8.140.158TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.389.779 14.758.474TOPLAM KAYNAKLAR87.238.887 72.919.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13.210.952 11.476.642 5.231.028 4.373.328Satışların Maliyeti-4.077.266 -3.693.223 -1.324.730 -1.103.337TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.133.686 7.783.419 3.906.298 3.269.991BRÜT KAR (ZARAR)9.133.686 7.783.419 3.906.298 3.269.991Genel Yönetim Giderleri-3.209.517 -1.692.206 -495.429 -346.026Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler504.877 611.707 74.431 33.842Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-94.386 -315.320 -41.637 -139.959ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.334.660 6.387.600 3.443.663 2.817.848Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.574.741 1.342.690 442.363 445.177FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.909.401 7.730.290 3.886.026 3.263.025Finansman Gelirleri2.475.905 2.345.202 861.625 1.185.200Finansman Giderleri-10.487.180 -19.293.772 -959.710 -10.408.476SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-101.874 -9.218.280 3.787.941 -5.960.251Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-608.575 -224.597 -185.544 -1.574Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-608.575 -224.597 -185.544 -1.574SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-710.449 -9.442.877 3.602.397 -5.961.825DÖNEM KARI (ZARARI)-710.449 -9.442.877 3.602.397 -5.961.825Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-710.449 -9.442.877 3.602.397 -5.961.825Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-50.179 -218.216 -107.888 -137.025Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-65.168 -279.764 -140.114 -175.673Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.989 61.548 32.226 38.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi14.989 61.548 32.226 38.648Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-50.179 -218.216 -107.888 -137.025TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-760.628 -9.661.093 3.494.509 -6.098.850Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-760.628 -9.661.093 3.494.509 -6.098.850http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973172BIST