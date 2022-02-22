***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.456.599 -5.923.680Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -3.456.599 -5.923.680Alınan Faiz1.699.374 289.681FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.123.443 -12.847.455Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri17 17.391.935Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.021.365 6.490.511Kredilerden Nakit Girişleri6 4.021.365 965.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri5.525.511Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.641.697 -15.877.139Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -2.060.760 -1.706.091Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -18.580.937 -14.171.048Ödenen Faiz22 -2.895.046 -3.460.827YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.283.816 -1.102.415NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.283.816 -1.102.415DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 149.326 1.251.741DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.433.142 149.326Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.433.142 149.939Finansal Yatırımlar5-a 341.998Ticari Alacaklar3.041.438 2.213.608İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.041.438 2.213.608Diğer Alacaklar72.409 29.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 72.409 29.484Stoklar9 295.823 293.326Peşin Ödenmiş Giderler12 257.513 71.191Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 83.466 41.980Diğer Dönen Varlıklar13 448.685 99.777ARA TOPLAM13.632.476 3.241.303TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.632.476 3.241.303DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5-b 20.159.514 20.159.514Diğer Alacaklar26.392 25.620İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 26.392 25.620Maddi Duran Varlıklar42.959.903 41.796.487Arazi ve Arsalar14 248.413 248.413Binalar14 66.027 72.769Tesis, Makine ve Cihazlar14 41.180.421 40.658.827Taşıtlar14 1.324.455 664.678Mobilya ve Demirbaşlar14 140.587 151.800Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.287.751 7.696.702İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar15 7.285.848 7.692.830Diğer Haklar15 1.903 3.872TOPLAM DURAN VARLIKLAR70.433.560 69.678.323TOPLAM VARLIKLAR84.066.036 72.919.626KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23.101.684 13.730.649İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23.101.684 13.730.649Banka Kredileri105.053Kiralama İşlemlerinden Borçlar6-a 23.101.684 13.625.596Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.276.753 643.483İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.276.753 643.483Banka Kredileri6-a 2.276.753 643.483İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar382.293 162.601İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 382.293 162.601Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 79.331 67.486Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.766.553 1.766.553İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.766.553 1.766.553Kısa Vadeli Karşılıklar488.319 440.117Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 179.911 131.709Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 308.408 308.408Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.387 25.115İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6-c 6.387 25.115ARA TOPLAM28.101.320 16.836.004TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.101.320 16.836.004UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar38.381.289 35.579.096İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar38.381.289 35.579.096Banka Kredileri6-b 2.365.254 505.311Kiralama İşlemlerinden Borçlar6-b 36.016.035 35.073.785Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.771.304 3.537.857İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.771.304 3.537.857Uzun Vadeli Karşılıklar582.547 497.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 582.547 497.040Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 1.988.278 1.711.155TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.723.418 41.325.148TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER70.824.738 58.161.152ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.241.298 14.758.474Ödenmiş Sermaye17 33.000.000 16.500.000Sermaye Düzeltme Farkları8.996.498 8.996.498Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.274.089 382.155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-317.419 -246.896Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-317.419 -246.896Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-317.419 -246.896Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.570.456 1.570.456Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-12.443.739 -4.303.581Net Dönem Karı veya Zararı-18.838.587 -8.140.158TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.241.298 14.758.474TOPLAM KAYNAKLAR84.066.036 72.919.626Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 17.301.455 14.525.813Satışların Maliyeti18 -5.471.255 -4.997.392TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.830.200 9.528.421BRÜT KAR (ZARAR)11.830.200 9.528.421Genel Yönetim Giderleri19 -3.836.028 -2.131.349Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 709.586 653.156Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -181.748 -174.285ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.522.010 7.875.943Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 3.794.726 2.186.725FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.316.736 10.062.668Finansman Gelirleri22 2.983.055 2.847.388Finansman Giderleri22 -33.840.190 -20.453.561SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-18.540.399 -7.543.505Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-298.188 -596.653Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -298.188 -596.653SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-18.838.587 -8.140.158DÖNEM KARI (ZARARI)-18.838.587 -8.140.158Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-18.838.587 -8.140.158Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-70.523 6.336Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-91.587 7.920Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21.064 -1.584Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 21.064 -1.584Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-70.523 6.336TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.909.110 -8.133.822Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-18.909.110 -8.133.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003532BIST