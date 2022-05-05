***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.996.498 382.155 -246.896 1.570.456 -4.303.581 -8.140.158 14.758.474 0 14.758.474Transferler-8.140.158 8.140.158 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)82.072 -4.600.610 -4.518.538 0 -4.518.538Dönem Karı (Zararı)-4.600.610 -4.600.610 0 -4.600.610Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)82.072 82.072 0 82.072Sermaye Arttırımı16.500.000 891.935 17.391.935 0 17.391.935Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 8.996.498 1.274.090 -164.824 1.570.456 -12.443.739 -4.600.610 27.631.871 0 27.631.871Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 8.996.498 1.274.089 -317.419 1.570.456 -12.443.739 -18.838.587 13.241.298 13.241.298Transferler-18.838.587 18.838.587 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.222 -2.879.780 -2.860.558 0 -2.860.558Dönem Karı (Zararı)-2.879.780 -2.879.780 0 -2.879.780Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19.222 0 19.222 0 19.222Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 8.996.498 1.274.089 -298.197 1.570.456 -31.282.326 -2.879.780 10.380.740 0 10.380.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.627.078 -1.116.683Dönem Karı (Zararı)-2.879.780 -4.600.610Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24 -2.879.780 -4.600.610Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.261.056 779.424Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 614.651 849.351Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23 65.127 77.600Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-980.605 126.911Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -980.605Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 126.911Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler23 -6.733 61.935Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 595.630 105.265Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler8.413.152Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-441.638 -441.638Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -441.638 -441.638Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler23 1.472İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.401.458 3.362.769Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -291.997 -770.846Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.533.040 -691.026İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.533.040 -691.026Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.086 -548.738İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8,13 -57.086 -548.738Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 112Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 62.939 -356.382Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler178.480 446.026İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 178.480 446.026Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)174.767Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler64.367 710.912İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8,13 64.367 710.912İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.572.823Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.979.818 -458.417Vergi İadeleri (Ödemeleri)-352.740 -658.266YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI284.226 -1.802.663Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri260.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 260.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.117.994Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.117.994Alınan Faiz284.226 55.331FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.831.876 15.771.513Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.989.988Kredilerden Nakit Girişleri6 2.989.988Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.029.100 -4.575.592Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -489.097 -856.806Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -7.540.003 -3.718.786Ödenen Faiz22 -802.776 -34.818Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri17 17.391.935YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.920.572 12.852.167NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.920.572 12.852.167DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.433.142 149.939DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.512.570 13.002.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.531.200 9.433.142Finansal Yatırımlar5 291.997 0Ticari Alacaklar4.574.479 3.041.438İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.574.479 3.041.438Diğer Alacaklar155.875 72.409İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 155.875 72.409Stoklar9 295.711 295.823Peşin Ödenmiş Giderler249.989 257.513İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 249.989 257.513Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 14.211 83.466Diğer Dönen Varlıklar491.559 448.685İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 491.559 448.685ARA TOPLAM10.605.021 13.632.476TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.605.021 13.632.476DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 20.159.514 20.159.514Diğer Alacaklar26.392 26.392İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 26.392 26.392Maddi Duran Varlıklar42.446.090 42.959.903Arazi ve Arsalar14 248.413 248.413Binalar14 64.365 66.027Tesis, Makine ve Cihazlar14 40.692.946 41.180.421Taşıtlar14 1.305.048 1.324.455Mobilya ve Demirbaşlar14 135.318 140.587Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.186.914 7.287.751İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar15 7.185.497 7.285.848Diğer Haklar15 1.417 1.903TOPLAM DURAN VARLIKLAR69.818.910 70.433.560TOPLAM VARLIKLAR80.423.931 84.066.036KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları31.637.631 25.378.437İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları31.637.631 25.378.437Banka Kredileri6 2.593.016 2.276.753Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 29.044.615 23.101.684Diğer Finansal Yükümlülükler12.447 4.747Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 12.447 4.747Ticari Borçlar554.038 382.293İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 554.038 382.293Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 64.670 79.331Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.766.553 1.766.553İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.766.553 1.766.553Kısa Vadeli Karşılıklar513.897 488.319Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 205.489 179.911Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 308.408 308.408Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.231 1.640İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 5.231 1.640ARA TOPLAM34.554.467 28.101.320TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.554.467 28.101.320UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar30.797.508 38.381.289İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar30.797.508 38.381.289Banka Kredileri6 1.880.952 2.365.254Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 28.916.556 36.016.035Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.329.666 1.771.304İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.329.666 1.771.304Uzun Vadeli Karşılıklar771.901 582.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 771.901 582.547Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 2.589.649 1.988.278TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.488.724 42.723.418TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER70.043.191 70.824.738ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.380.740 13.241.298Ödenmiş Sermaye17 33.000.000 33.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 8.996.498 8.996.498Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 1.274.089 1.274.089Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-298.197 -317.419Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -298.197 -317.419Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -298.197 -317.419Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.570.456 1.570.456Yasal Yedekler17 1.570.456 1.570.456Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -31.282.326 -12.443.739Net Dönem Karı veya Zararı17 -2.879.780 -18.838.587TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.380.740 13.241.298TOPLAM KAYNAKLAR80.423.931 84.066.036Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 5.264.362 3.091.700Satışların Maliyeti18 -2.018.787 -1.419.164TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.245.575 1.672.536BRÜT KAR (ZARAR)3.245.575 1.672.536Genel Yönetim Giderleri19 -602.153 -2.265.959Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 263.738 280.768Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -68.278 -29.616ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.838.882 -342.271Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 747.875 836.389FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.586.757 494.118Finansman Gelirleri22 2.441.625 444.657Finansman Giderleri22 -8.312.532 -5.434.120SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.284.150 -4.495.345Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-595.630 -105.265Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -595.630 -105.265SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.879.780 -4.600.610DÖNEM KARI (ZARARI)-2.879.780 -4.600.610Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.879.780 -4.600.610Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19.222 82.072Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.964 102.590Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.742 -20.518Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-5.742 -20.518Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.222 82.072TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.860.558 -4.518.538Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.860.558 -4.518.538http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026737BIST