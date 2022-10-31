***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:10
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
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Özkaynaklar
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15:394.073
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 94,08
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
15:3918,6287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
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15:3918,5099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1063
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
15:39990,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 13,17
|Açılış
|: 990,04
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler15:37
|AKCNS
|48,40
|58.238.650
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.579.900
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.683.272
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.499.560
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,84
|99.460.086
|% -8,75
|
|LIDER
|48,66
|137.623.340
|% -8,19
|
|PNSUT
|46,86
|76.297.908
|% -7,94
|
|KRTEK
|25,24
|86.407.148
|% -7,75
|
|USAK
|3,91
|97.716.787
|% -7,57
|
|THYAO
|102,30
|4.184.783.258
|% 0,99
|
|SASA
|128,60
|3.450.417.648
|% 6,99
|
|ASELS
|33,44
|2.687.296.914
|% 3,79
|
|SISE
|33,64
|2.545.089.704
|% 1,26
|
|EKGYO
|4,52
|2.085.748.668
|% 2,49
|
|EKGYO
|4,52
|2.085.748.668
|% 2,49
|
|YKBNK
|9,52
|1.844.245.988
|% 3,37
|
|ISCTR
|9,51
|1.499.570.228
|% 2,04
|
|TSKB
|3,04
|420.908.782
|% 1,00
|
|AKBNK
|15,05
|2.013.220.998
|% 2,94
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6127
|18,6225
|% 0,09
|
|Euro
|18,5051
|18,5137
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,4440
|21,5515
|% 0,86
|
|Frank
|18,6868
|18,7994
|% 1,07
|
|Riyal
|4,9388
|4,9636
|% 0,09
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|20,21
|
|Altın Gr.
|990
|990
|13,14
|
|Cumhuriyet
|6.627
|6.726
|55,00
|
|Tam
|6.650
|6.704
|53,00
|
|Yarım
|3.240
|3.275
|26,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.637
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,94
|19,97
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|0,51
|
|B. Petrol
|94,52
|94,52
|1,71
|