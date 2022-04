***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 08.03.2022Genel Kurul Tarihi 14.04.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2022Ülke TürkiyeŞehir ISPARTAİlçe ISPARTA MERKEZAdres Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102 cad. No:185 ISPARTAGündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutanağının imzalama yetkisi verilmesi2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi7 - 2021 yılı Kâr dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması9 - Şirket Ana Sözleşmemizin 11. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Adaylarının Belirlenmesi10 - Belirlenen Yönetim Kurulu Adayları arasından Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi11 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işler bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesinin karara bağlanması13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2021 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Şirket'in 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi , 2022 yılı için bağış ve yardımlar için üst sınırının belirlenmesi15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi16 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Aksu_Enerji_ve_Ticaret_AŞ_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Aksu_Enerji_ve_Ticaret_AŞ_Genel_Kurul_Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN14.04.2022PerşembeGünü YapılanOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIAksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısı 14.04.2022 Perşembe günü saat 10.00 de Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102. Cad. No:185 ISPARTAadresinde, Ticaret Bakanlığı Isparta Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2022 tarih ve E-46618309-431.03-00073752891 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Abbas ALTINBAĞ ve Ahmet ÇEVİK gözetiminde toplanmıştır. Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mart 2022tarih ve 10535 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.Şirketin 33.000.000 TL olan sermayesi 568.965,52-TL A grubu, 32.431.034,48-TL B grubu olmak üzere toplam sermayesine tekabül eden 33.000.000 adet paydan oluşmaktadır.Hazirun cetveli tetkikinde, 568.965,52-TL'sı sermayesine tekabül eden 568.965,52adet A grubu paydan 39.318,09sermayeye karşılık, 39.318,09 adet payın asaleten fiziken,68.097,94TL sermayeye tekabül eden 68.097,94 adet payın vekaletenfiziken olmak üzere, toplam 107.416,03 TL sermayeye karşılık 107.416,03 adet payın,32.431.034,48 TL sermayesine tekabül eden 32.431.034,48 adet B grubu paydan, 1.989.088,42 TL sermayeye tekabül eden 1.989.088,42 adet payın asaleten fiziken, 10.021.533,64 TL sermayeye tekabül eden 10.021.533,64 adet payın vekaletenfiziken olmak üzere, 1-TL sermayeye tekabül eden 1 adet payın asaleten elektronik ortamda, toplam 12.010.623,06- TL sermayeye karşılık 12.010.623,06 adet payın,Toplam 12.118.039,09 TL sermayeye tekabül eden 12.118.039,09 adet payın (%36,72) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine bakanlık temsilcisisöz alarak toplantının Türk Ticaret Kanunu 409'ncu maddesinde belirtilen zamanda yapılmadığına ilişkin yönetim kuruluna bilgi vererek, toplantı,yönetim kurulu başkanı Taner Mirza tarafından EKGS görevlisi olarak atanan Gökhan MERT katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.GÜNDEM MADDELERİ1- Açılış, Başkanlık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutanağının imzalama yetkisi verilmesiToplantı yoklama ve açılış yapılarak yönetim kurulu başkanı Taner Mirza tarafından saat 10.01'de açıldı.Toplantı heyeti teşekkülünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa TUTAR'ı toplantı başkanlığına, oy toplama memurluğuna Gökhan MERT'i, katipliğe Kerim UYSAL'ı öneren dilekçeyi okudu. Yapılan oylama sonucu önerge 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi, ayrıca toplantı başkanına genel kurulu tutanaklarını imzalaması için yetki verildi. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "e-GKS Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Gökhan Mert'in atanmasına karar verildi.2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi2021yılı yönetim kurulu faaliyet raporutoplantı başkanı Mustafa Tutar tarafından okundu. Faaliyet raporunun diğer bölümlerinin okunmuş sayılması için oylama yapıldı, yapılan oylamada 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi, okundu sayıldı. Yönetim kurulu faaliyet raporu görüşmeye alındı,herhangi bir söz alan olmadı.3- 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresiFinansal tabloların denetçi görüşü okundu. Finansal tabloların okunmuş sayılması önerisi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim görüşü görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Bağımsız denetim kuruluşu temilcisi Ufuk DOĞRUER hazır bulundu.4- 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemine ait finansal tabloların okunmuş sayılması önerisi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.5- Türk Ticareama neticesinde 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.6- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesiYönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan oy haklarını kullanmadılar. Bu şekilde yapılan oylamadaYönetim Kurulu Başkanı Taner MİRZA, 10.261.923 adet kabul oyuna karşılık 1 adet red oyu ile oy çokluğu ile,Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa TUTAR, 10.261.923 adet kabul oyuna karşılık 1 adet red oyu ile oy çokluğu ile,Yönetim Kurulu Üyesi Vedat AKYOL, 10.261.923 adet kabul oyuna karşılık 1 adet red oyu ile oy çokluğu ile,Yönetim Kurulu Üyesi Nihal İSPİR, 10.261.923 adet kabul oyuna karşılık 1 adet red oyu ile oy çokluğu ile,Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ŞAHİN10.261.923 adet kabul oyuna karşılık 1 adet red oyu ile oy çokluğu ile,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kayhan GİRİTLİOĞLU, 10.261.923 adet kabul oyuna karşılık 1 adet red oyu ile oy çokluğu ile,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şinasi OLGUN, 10.261.923 adet kabul oyuna karşılık 1 adet red oyu ile oy çokluğu ileibralarına karar verildi.7- 2021 yılı Kâr dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması.2021mali yılı için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oya sunuldu,yapılan oylamada şirketin zarar etmesi nedeniyle kar dağıtılmaması 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanmasıYönetim kurulunun 2022yılı hesap dönemi için finansal tabloların ve tam bağımsız denetim raporunun hazırlanması için bir yıllığına seçilen bağımsız denetim kuruluşu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimine ilişkin karar oya sunuldu. Yapılan oylamada 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.Ünvan : Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok No:8 Şişli İSTANBUL Vergi Dairesi : MecidiyeköyVergi No :388 072 46879- Şirket Ana Sözleşmemizin 11. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Adaylarının BelirlenmesiŞirket ana sözleşmemizin 11. maddesi gereğince A grubu pay sahipleri tarafından Genel Kurul'a sunulmak üzere Yönetim Kurulu adaylarının belirlenmesine geçildi. Divan ve Genel Kurul'a Taner Mirza (Seydi Uğurlu 43.407,88), Vedat Akyol (34.929,39), Mustafa Tutar (Hüseyin Erdoğmuş 24.335,92) tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Taner Mirza, Mustafa Tutar, Vedat Akyol, Hüseyin Şahin ve Kayhan Giritlioğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Nihal İspir ve Mustafa Güneş teklif edildi. Başka önerge sunan pay sahibi olmadı.10- Belirlenen Yönetim Kurulu Adayları arasından Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi9. maddede verilen önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeliklerine Taner Mirza, Mustafa Tutar, Vedat Akyol, Hüseyin Şahin ve Kayhan Giritlioğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Nihal İspir ve Mustafa Güneş 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile 3 yıl süreliğine yönetim kurulu üyeliğine seçilmilerdir.11- Yönetim Kurulu Üyelerinin Aylık Brüt Ücretlerinin BelirlenmesiToplantıbaşkanıMustafa TUTAR, bu güne kadar yapılan uygulamanın devam etmesini, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık brüt asgari ücret tutarının net olarak ödenmesini teklif etti. Yapılan oylamada yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aylık brüt asgari ücret tutarının net olarak ödenmesi 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.12- Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işler bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin karara bağlanmasıYönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığına yönelik pay sahiplerine bilgi verildi.13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2021 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesiŞirket bilanço dipnotlarında görülen ilişkili taraf işlemlerinde şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Mustafa Tutar'dan, yıl İçerisinde çeşitli tarihlerde 1.172.218,70-TL tutarında ödünç para alındığı, bu para karşılığı herhangi bir faiz ödenmediği ve borcun ödendiği bilgisi verildi. Yapılan açıklamalar neticesinde söz alan olmadı.14- Şirket'in 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılı için bağış ve yardımlar için üst sınırının belirlenmesi.2021 Yılı içerisinde, Huzuru Sevenler Derneğine 300-TL, Isparta 32 Spor Futbol Kulubüne 10.000-TL, Senirce Köy Muhtarlığına 3.000-TL, Varsak Şelale Ortaokulu Okul Aile Birliğine 5.000-TL, Sağlık Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği 11.860-TL olmak üzere toplam 30.160,00-TL bağış yapıldığı bilgisi verildi. 2021 yılında olduğu gibi artış yapılmayarak 2022 yılı için bağış ve yardım amaçlı olarak üst sınırın 50.000-TL olması oylamaya sunuldu, yapılan oylamada, 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,Konunun bağımsız denetim raporunun taahhütler başlığında detaylı olarak bulunduğu ve 2021 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek kapsamında, herhangi bir işlem olmadığı bilgisi verildi.16- Dilek Temenniler ve KapanışPay sahiplerimizden Hüseyin ESENDİR, söz alarak, iştirakimiz Göltaş Enerji A.Ş. ile ilgili son durum hakkında bilgi talep etti. Divan başkanı ve şirket yönetim kurulu başkan vekili Sn. Mustafa TUTAR, Göltaş Enerji A.Ş.'nde sermaye artırımı sonrasında %16 oranında hissemiz olduğunu, şirketler arasında herhangi bir ihtilaf olmadan ilişkilerin devam ettiğini, HES'lerdeki kuraklığa bağlı üretim düşüklüğü nedeniyle kar dağıtımının söz konusu olmadığını belirtti.Bakanlık Temsilcisi Sn. Abbas Altındağ söz alarak, Genel Kurula hitaben gündem maddelerinin görüşülmesi toplantının yapılması esnasında herhangi bir itirazı olanın olup olmadığını sordu. Her hangi bir itirazın olmadığı görüldü.Görüşülecek başka madde kalmadığından sağlıklı ve başarılı günler dilekleriyle toplantı toplantı başkanlığınca saat 10.43'teson verildi.İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu, ve birlikte imza altına alındı. (Isparta – 14.04.2022)MUSTAFA TUTAR GÖKHAN MERT KERİM UYSALToplantı Başkanı Oy Toplama Memuru KatipAbbas ALTINDAĞ Ahmet ÇEVİKBakanlık Temsilcisi Bakanlık TemsilcisiHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 14.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun MKK.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Genel Kurul Tutanak.pdf - TutanakEK: 3 Genel Kurul Tescil TSG.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarAKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDANTARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVETŞirketimizin 2021 Yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.04.2022 Perşembe günü Saat 10:00'de "Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102 cad. No:185 ISPARTA" adresinde yapılmasına,Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki şirket merkezimizden veya www.aksuenerji.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerektiğine. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmadığı. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve yukarıda bahsi geçen vekaletnameye uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyeceği ,Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 246 232 60 44) bilgi edinebilecekleri,6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı olmadığı, bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek olmadığı, ilanen duyurulur.Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. 