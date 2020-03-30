***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
30.03.2020 18:12
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Tahsisli Satış Anlaşması imzaladığımız Secoya Grup İnc. Tarafından alım şartlarında değişiklik talebi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklık Finansman Daire Başkanlığından görüş istenmiş, SPK'nın :29en Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833381
BIST
18:0088.056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -69,45
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
18:006,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,1388
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5882
En Düşük
6,4403
18:007,2651
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0802
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2704
En Düşük
7,1420
18:00343,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 5,19
|Açılış
|: 343,25
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|3,19
|43.142.102
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.279.178
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,73
|5.751.898
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.730.534
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.515.173
|% 10,00
|
|QNBFL
|110,70
|3.920.282
|% -10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.260.402
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|344.896
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.473.602
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|490.691.441
|% -9,96
|
|THYAO
|8,68
|742.691.613
|% -2,03
|
|ASELS
|23,20
|629.747.447
|% 0,35
|
|GARAN
|8,01
|568.479.984
|% 1,65
|
|PGSUS
|31,10
|490.691.441
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|390.595.091
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,95
|181.378.980
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,04
|337.574.574
|% 5,70
|
|IHLAS
|0,48
|63.320.211
|% 2,13
|
|TSPOR
|2,84
|258.653.051
|% 9,65
|
|YKBNK
|1,89
|181.338.015
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1427
|8,1836
|% 1,76
|
|Frank
|6,8304
|6,8716
|% 1,08
|
|Riyal
|1,7468
|1,7556
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,64
|
|Altın Gr.
|343
|343
|5,27
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,12
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,73
|25,73
|-2,22
|
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