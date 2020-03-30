***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniTahsisli Satış Anlaşması imzaladığımız Secoya Grup İnc. Tarafından alım şartlarında değişiklik talebi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklık Finansman Daire Başkanlığından görüş istenmiş, SPK'nın :29en SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833381BIST