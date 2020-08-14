***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.08.2020 08:44
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kaymakkapı Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020/02 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/08/2020
Açıklamalar
Şirketmizin 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Kaymakkapı Vergi Dairesi Müdürülüğüne sunulan ,
SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun Bilgisine Sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868878
BIST
10:061.089
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -11,05
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.094
En Düşük
1.087
10:067,3683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3686
En Düşük
7,3269
10:068,7064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0283
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7064
En Düşük
8,6435
10:06460,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,42
|Açılış
|: 460,59
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler10:06
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|FADE
|4,65
|2.545.475
|% 9,93
|
|ULAS
|4,98
|2.567.826
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|5.020.893
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|1.604.338
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|329.225
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|3.414.494
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,93
|56.687.357
|% -2,53
|
|KARSN
|3,22
|53.261.994
|% -2,13
|
|GARAN
|6,88
|49.143.509
|% -0,72
|
|THYAO
|10,99
|48.026.337
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,08
|43.444.695
|% -1,42
|
|EKGYO
|1,93
|56.687.357
|% -2,53
|
|YKBNK
|2,08
|43.444.695
|% -1,42
|
|TSKB
|1,09
|22.024.946
|% -2,68
|
|KARSN
|3,22
|53.261.994
|% -2,13
|
|KRDMD
|2,77
|30.893.131
|% -1,42
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3655
|7,3683
|% 0,37
|
|Euro
|8,7005
|8,7064
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,5827
|9,6307
|% 0,22
|
|Frank
|8,0507
|8,0992
|% 0,20
|
|Riyal
|1,9571
|1,9669
|% 0,30
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-9,07
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,98
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,17
|
|B. Petrol
|45,16
|45,16
|0,20
|