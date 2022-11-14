***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022 - 30.09.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteKaymakkapı Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2022 Yılı 3. Dönem K.Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi14/11/2022AçıklamalarEkteki Gelir Tablosu 01.01.2022 - 30.09.2022 Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Kaymakkapı Vergi Dairesine sunulmuş olup,Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079848BIST