***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16.500.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 16.500.000 Türk Lirası arttırılarak 33.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin olarak, ekteki İzahname Taslağı'nın onaylanması amacıyla 10 Aralık 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuru yapılmıştır.Kurul'a yapılan kayda alma başvurusu incelenecek olup, ekte sunulan taslak izahname SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.SPK'nın incelemesi sonucu izahnamenin onaylanması durumunda SPK onaylı izahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.Kamuoyunun Bilgilerine arz ederizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892687BIST