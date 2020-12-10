***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
10.12.2020 18:14
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.500.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 16.500.000 Türk Lirası arttırılarak 33.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin olarak, ekteki İzahname Taslağı'nın onaylanması amacıyla 10 Aralık 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuru yapılmıştır.
Kurul'a yapılan kayda alma başvurusu incelenecek olup, ekte sunulan taslak izahname SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.
SPK'nın incelemesi sonucu izahnamenin onaylanması durumunda SPK onaylı izahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892687
BIST
18:051.353
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|297,00
|44.830.515
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.406.160
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,07
|3.394.109
|% 10,00
|
|SEYKM
|25,62
|19.864.717
|% 9,96
|
|BERA
|19,87
|88.888.452
|% 9,96
|
|COSMO
|7,65
|238.392
|% -10,00
|
|SNKRN
|6,32
|2.658.217
|% -9,97
|
|ITTFH
|2,54
|584.385.504
|% -8,96
|
|SELEC
|16,42
|1.075.147.901
|% -8,68
|
|ADESE
|2,80
|106.940.528
|% -7,28
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|PETKM
|4,72
|1.685.864.866
|% -0,42
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|DOHOL
|3,05
|1.170.749.726
|% -2,24
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8912
|7,8954
|% 0,91
|
|Euro
|9,5710
|9,5814
|% 1,37
|
|Sterlin
|10,4347
|10,4871
|% -0,08
|
|Frank
|8,8342
|8,8874
|% 0,91
|
|Riyal
|2,0941
|2,1046
|% 0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-2,06
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,06
|
|B. Petrol
|50,91
|50,91
|2,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ISGSY
Yüzde 4.17 oranında artışla 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 347, 081 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TTKOM, DOHOL
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, TKFEN, TUPRS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 78 artarak (% 0.31 ) 1, 222
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SILVR, PAMEL, BERA, LINK, EUKYO, KRVGD, BRYAT, DITAS, SNPAM, GEDZA