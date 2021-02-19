***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.12.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 artış ile 33.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 16.500.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2021 tarih ve 2021/09 sayılı toplantısında onaylanan izahnamenin birinci kısmı ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911094BIST