***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
19.02.2021 17:38
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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10.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 artış ile 33.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 16.500.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2021 tarih ve 2021/09 sayılı toplantısında onaylanan izahnamenin ikinci kısmı ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911095
BIST
17:591.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,93
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
17:596,9663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
17:598,4521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0190
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
17:59399,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,92
|Açılış
|: 399,74
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
400,83
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|46,20
|3.136.888
|% 10,00
|
|BRYAT
|499,40
|121.054.721
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|77.258.068
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|6.181.055
|% 9,99
|
|TKURU
|337,30
|8.124.654
|% 9,98
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|40.760.154
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|2.100.356
|% -10,00
|
|SEKUR
|37,62
|5.456.300
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,16
|1.265.597
|% -9,94
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|GUBRF
|79,80
|2.379.512.222
|% 4,31
|
|KOZAL
|144,90
|2.099.659.106
|% -4,73
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|KARSN
|5,21
|1.425.683.982
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,44
|622.948.193
|% -0,81
|
|PETKM
|5,19
|1.328.068.027
|% 1,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9596
|6,9625
|% -0,03
|
|Euro
|8,4449
|8,4540
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,7217
|9,7704
|% 0,07
|
|Frank
|7,7411
|7,7877
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8495
|1,8587
|% -0,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|9,80
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,49
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,08
|
|B. Petrol
|63,67
|63,67
|-0,26
|
Seans Raporu
17:59
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17:58EUHOL
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